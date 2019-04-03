本土社團追思鄭南榕　呼籲「拒絕和平協議」

（台灣英文新聞/政治組 整理報導）今年(2019年)是鄭南榕自焚殉道30週年。2016年12月，林全內閣將4月7日鄭南榕逝世的日子，定為「言論自由日」，以紀念鄭南榕捨身捍衛言論自由的精神，並希望讓民眾了解言論自由的意義與價值。

今天(4月3日)台灣社、北社、政治受難者協會等本土社團，在隸屬行政院的促轉會前舉辦「追思鄭南榕，起造新國家」記者會，並發起共同訴求。期望號召支持台灣獨立民眾，支持4月7日為鄭南榕殉道紀念日。

中央社報導，台灣社、北社、台灣教師聯盟、台灣教授協會、李登輝民主協會、台灣國、政治受難者協會、台灣獨立建國聯盟、公投護台灣聯盟等多個本土社團，上午在促進轉型正義委員會前，舉辦「追思鄭南榕，起造新國家」記者會，並由台灣教授協會副會長陳俐甫發表共同聲明。

聲明內容包括「堅持台灣獨立」、「昭顯烈士本心」、「拒絕和平協議」、「建正義還公道」4部分。

堅持台灣獨立部分，陳俐甫表示，鄭南榕主張台灣獨立並刊登「台灣共和國憲法草案」，因不願遭到警總拘提，於民國78年4月7日自焚殉身，因此號召所有支持台灣獨立的民眾及政府，支持訂定4月7日為鄭南榕殉難紀念日。

昭顯烈士本心部分，期望總統蔡英文在鄭南榕自焚30週年時，能為受害者完整重述國民黨迫害台灣人民的事實，讓國人了解鄭南榕殉道始末，珍惜台灣今日的言論自由。

拒絕和平協議部分，本土社團肯定蔡總統拒絕與中國簽訂和平協議，應團結力抗九二共識及和平協議，勿重蹈西藏和香港覆轍。

建正義還公道部分，希望促轉會能追查真相、還原史實，帶領人民走過傷痕，重建人權史觀。

鄭南榕曾就讀成功大學。為紀念鄭南榕自焚殉道30週年，內政部3月27日首度移師，在成大醫學院舉辦「民主社會中言論自由的新挑戰與回應」研討會。​行政院秘書長李孟諺、內政部長徐國勇、台南市副市長許育典、前行政院副院長葉菊蘭都應邀出席。

多名學生在研討會開幕時，坐在會場中間無聲舉著「正名南榕廣場」的牌子，非常醒目(如下圖)。中央社引述鄭南榕基金會董事曹欽榮當天上台致詞時說，他感謝學生的舉動，只要大家認為它是南榕廣場，它就是南榕廣場。

曹欽榮更進一步指出，他的意思不是正名不重要，而是南榕精神能夠經由人民、學生參與紀念南榕各項活動，讓言論自由的精神能夠廣植人心。曹欽榮也肯定成大學生這幾年來堅持投入的熱情和勇氣，希望經由校園內民主的程序，能早日看到南榕廣場正式命名於成大挍園。

李孟諺則稱許鄭南榕為台灣埋下言論自由及堅持民主運動的種子，才有後來的廢除刑法100條及野百合學生運動，帶動台灣社會及政治氛圍的改變。

對於學生在研討會中無聲舉牌的行動，成大表示肯定和尊重。校方說，校園建築空間的命名，學校保持開放態度；成大希望培育品格與術業兼修、關心公共事務和社會福祉的學生。

據報導成大102年曾因南榕廣場命名引爆學生運動，學生們在成功校區博物館前廣場上立碑，舉辦大型活動，但校方事後移除相關命名物品，不為廣場立名。

103年成大社團零貳社在校慶運動會時，衝到司令台前拉開「難容無視，南榕乙死」的布條，且在布條上丟菊花，潑廣告顏料，1名學生在唱國歌時高舉中指，2名女學生更高喊「還我南榕」。

國立成功大多名學生3月27日在成大「民主社會中言論自由的新挑戰與回應」研討會中，無聲舉牌要求正名成功校區南榕廣場。中央社