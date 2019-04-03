米其林必比登推介美食 24家夜市小吃上榜

米其林官方今天公布今年入選「必比登推介」美食餐廳的夜市小吃名單，一共有24家入榜，其中公館夜市、延三夜市及華西街夜市是首度有小吃入選，總計15家小吃新入選。

台北米其林指南2019將於10日發布，發布前米其林官方3月27日率先公布這屆「必比登推介」美食餐廳新上榜名單，總計有12家，其中有多家台菜餐廳及麵店，也包含擁有多年歷史的北平菜館、滇菜館及江浙菜館等。

米其林官方今天再度宣布今年入榜「必比登推介」美食餐廳的夜市小吃名單，總共有24家夜市街頭小吃，其中15家首度上榜。

圖／中央社

首度上榜名單有：

南機場夜市

松青潤餅

無名推車燒餅

寧夏夜市

方家雞肉飯

饒河夜市

阿國滷味

紅燒牛肉麵牛雜湯

士林夜市

鍾家原上海生煎包

好朋友涼麵

臨江街夜市

天香臭豆腐

御品元冰火湯圓

另外，公館夜市、延三夜市及華西街夜市今年則是首度有小吃入榜，包含：

公館夜市

雄記蔥抓餅

藍家割包

延三夜市

高麗菜飯原汁排骨湯

大橋頭老牌筒仔米糕

施家鮮肉湯圓

華西街夜市

小王清湯瓜仔肉

除了以上新上榜名單外，連續兩年入選「必比登推介」的小吃則有：

南機場夜市

阿男麻油雞

臭老闆現蒸臭豆腐

寧夏夜市

劉芋仔

豬肝榮仔

饒河夜市

陳董藥燉排骨

福州世祖胡椒餅

士林夜市

海友十全排骨

臨江街夜市

梁記滷味

駱記小炒

臭老闆現蒸臭豆腐（圖／中央社）

「必比登推介」是米其林評審員頒給餐飲業者的一項殊榮，代表這些餐廳供應物超所值的美味佳餚，今年完整的「必比登推介」名單和獲選的星級餐廳將在10日正式公布。