澎湖南方四島國家公園

（台灣英文新聞／廖秋煌 台北報導）澎湖南方四島國家公園是臺灣第九座國家公園，也是第二座海洋型國家公園。澎湖南方四島是由東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼，這四個較大島嶼及周圍9個小型島礁與海域組成。

海域珊瑚覆蓋率高、物種多樣性高，是浮潛及潛水者的天堂。

由於澎湖東北季風強盛，作物易受鹽霧與鹹雨影響生長，島民就地取材，並於牆內種植農作蔬果，俗稱「菜宅」。

在澎湖南方四島國家公園內東嶼坪嶼因由前山與後山二個高地組成，依山而建的菜宅，規模龐大且完整，是在地農民與大自然共同生存的智慧體現。

澎湖諸多島嶼中，最負盛名之柱狀玄武岩地質景觀位於西吉嶼。該島有長達800公尺的海崖，柱狀玄武岩整齊排列。

在旺盛的海蝕作用下，其中一段海崖下方形成一個巨大的崖洞，宛如大灶灶口，當地人稱為「灶籠」，陽光充足的正午時分，光線由上方洞穴直射海面，蔚藍海景如夢似幻，蔚為奇觀。

除了玄武岩地景外，澎湖南方四島國家公園還擁有幾處絕佳之潮間帶生物觀察點。

東吉嶼東北面及西南面、東南面都有寬闊之海蝕平台，其中以「大坪」最具代表性，延伸達200公尺，為極適合之環境教育場域。退潮時可在海蝕平台上觀察到各式潮間帶生物，包括螺貝類、藻類、各式蝦蟹及棘皮動物等，堪稱最佳之自然教室。