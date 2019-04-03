澎湖新住民聯繫會報　縣長籲尊重多元文化

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）根據澎湖縣4月1日更新的統計資訊，外籍暨中國籍配偶人數總計達1585人，主要聚集在馬公市，其次是湖西鄉。日前澎湖縣長賴峰偉主持新住民家庭服務中業務會報時表示，新住民遠渡重洋來到澎湖，各單位應秉持服務的心，展開雙手，輔導新住民，讓大家能融入在地生活，成為真正的一家人。

媒體報導，縣長賴峰偉指出，澎湖無論是第一代、第二代、第三代，都是移民的後代，彼此應尊重多元，欣賞差異，接納新移民，增進族群和諧。

截至今年3月底止，澎湖的新住民人口有1585人，分屬中國（624人）、越南（558人）、印尼（262人）、柬埔寨（33人）、日本（21人）、美國（15人）、泰國（14人）、馬來西亞（14人）、菲律賓（10人）及來自紐澳、韓國、法國、加拿大、南非、英國等共23個國籍。 縣府新住民家庭服務中心整合跨單位，在家暴、家庭教育、子女教養、人身安全預防宣導、生活適應、成人教育、就業、國籍歸化等協助新住民，解決生活上大小事。

目前澎湖新住民家庭服務中心提供各式服務方案，如電話關懷及家庭訪視、諮詢服務與轉介、新住民家庭互助活動、新住民學習課程、多元文化宣導、志工及通譯培訓，並提供新住民聚會場所及資訊書報等。



