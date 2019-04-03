清粉刺釀感染　鼻背崩塌靠自體肋軟骨重建

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）43歲的高小姐到美容工作室清除鼻頭粉刺，不料返家後發現鼻頭紅腫疼痛，久久未癒，經就醫後才發現，發現細菌早已吃掉整片鼻中隔軟骨，還導致鼻背產生嚴重塌陷，最後靠自體肋軟骨重建鼻子。

馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師許瑞賢表示，儘管高小姐的嗅覺功能仍然正常，但鼻腔的呼吸通暢度已經因為鼻形內塌產生部分的阻塞。除此之外，畸形的馬鞍鼻外觀更是嚴重影響社交，每天出門得戴上口罩遮掩。

許瑞賢醫師說明，鼻部整形重建手術的目的在於讓病人日後鼻功能及外觀同時獲得改善，目前自體軟骨應用於鼻部重建整形取材來源，會視病人重建範圍大小及健康情況而定，通常為鼻中隔軟骨、耳軟骨或肋軟骨。

肋軟骨因可取用量多、可塑性佳，對大範圍鼻整形及曾有鼻部感染病史的病人是最適合使用的；尤其高小姐鼻型毀壞情況嚴重，加上曾有鼻部組織感染史，已不再適合放置其他外來任何植入物，以免增加其排斥及感染的風險，取自體肋軟骨雕塑重建，是僅剩的可行方式。

許瑞賢提醒，取肋軟骨及手工雕塑鼻型等過程，均考驗執刀醫師高度的手術專業與技巧，以期降低風險及併發症；此類型手術時間也較一般隆鼻手術時間長；極少數病人在多年後可能會有鼻模置入些微彎曲的問題；超過50歲的女性，肋軟骨易發生鈣化，也可能會影響肋軟骨取材，因此，針對個別性問題，均應由具經驗的專科醫師詳細評估後，再安排合適的治療計畫。