日媒連載李登輝秘錄　一通神秘電話化解1995台海危機

（台灣英文新聞/國際組 整理報導）日本產經新聞今(3)日起連載「李登輝秘錄」，第一篇以「虛虛實實的兩岸關係」為題，報導1995年7月初的一通神秘電話，化解了當年的台海危機。

產經新聞今起連載李登輝秘錄。中央社報導，報紙上的李登輝三個字(如上圖)，是由李登輝親自揮毫。報導說，1923年生於台北的李登輝，曾說過自己到22歲為止是日本人，透過李登輝的人生，可重新審視牽扯日本、台灣、中國、美國等多個國家的東亞現代史。

李登輝秘錄首篇一開頭寫：「2、3週後，彈道飛彈將往台灣發射，但不用緊張。」

這是1995年7月初，前總統府資政曾永賢，在台北住家接到一通電話的內容。當時曾永賢在總統府擔任國策顧問。電話很簡短，立刻掛斷，曾永賢知道那是中國共產黨高層來的「機密傳話」。

曾永賢證實，從90年代初開始受到當時的總統李登輝指示，到2000年為止，他與共產黨高層和幹部秘密接觸，是台灣方面的密使之一。

上述的神秘電話，就是他接觸過的對象打來的。

接到這通神秘電話的前一個月，李登輝受邀到美國母校康乃爾大學演講，談台灣的民主化經驗，中國對此強烈反彈，展現不惜動武的態度，台灣海峽情勢緊張。

接到神秘電話之後，曾永賢立刻前往總統府向李登輝報告。李登輝與曾永賢對於這通神秘的電話的解讀為這是預告：「中共會發射飛彈，但不會打到台灣本土，所以不要慌張進行軍事報復。」

曾永賢回憶說，接到報告後，可看出李登輝露出鬆了一口氣的神情。後來，7月18日中共透過官媒新華社公布，將以設想攻打台灣，進行飛彈演習。

7月21日清晨，中共從江西省的基地發射東風15飛彈，落點在台灣北部約130公里的東海，靠近釣魚台海域。此時的「台海危機」結果就是中共多次演習，直到1996年3月台灣總統大選。

在這段期間，美國柯林頓政府派遣兩艘航空母艦通過台灣海峽，緊張情勢升高。曾永賢後來對於自己扮演的角色感到很滿意，因為透過秘密管道，避免了最壞情況的軍事衝突。

中央社引述產經新聞報導指出，曾永賢於1992年底奉李登輝之命與中共秘密交涉。首先是在香港的一家大飯店房間內，與中共幹部談兩岸關係的動向。後來對方突然問他是否前往北京。曾永賢判斷最好前往北京一趟，他立刻向台北總統府報告，獲得李登輝允許。

報導說，曾永賢與李登輝都是受日本教育，與李登輝同是學者有交情，兩人交談幾乎都是用日語溝通。中共把李登輝和曾永賢都調查得一清二楚，還準備了「驚喜」禮物，那就是曾永賢抵達北京後幾天，他會談的對象竟是當時的中國國家主席楊尚昆。

這場1992年底的會談，建立了兩岸秘密溝通管道，得以化解3年後(1995年)的台海危機。

產經報導另指出，今年(2019年)1月2日中國國家主席習近平要求台灣接受「一國兩制」，強調不排除對台灣動武的可能性。中共2架戰機3月31日越過台海中線侵入台灣領空，目前兩岸高層極機密情報管道不知是否還維持運作。​台海軍事緊張局勢再度升高，但中國的軍力在這24年來，已發生很大的變化。

產經新聞「虛虛實實的兩岸關係」部分內容 超連結

1995年6月7日至12日間，時任中華民國總統的李登輝以私人 名義，返回母校美國康乃爾大學（Cornell University）參加校友活動。（TN2019年後製)

前總統府資政曾永賢先生曾以口述訪談紀錄方式出書(如上圖)。內容包括其早歲赴笈日本和返台參與共產黨運動，被捕「自新」後於調查局任職並投入逾半世紀的中國問題研究與教學的過程，以及擔任總統府國策顧問、資政、國統會研究委員、中華歐亞基金會執行長、副董事長的任內重要事蹟。(資料來源/博客來官網)