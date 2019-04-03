多元推廣 翻轉農業 百行百業挺安心

晁陽綠能體驗農場攜手嘉義基督教醫院共同舉辦「多元推廣 翻轉農業」記者會，推廣安心農法、翻轉台灣農業！晁陽與經濟部工業局合作之「普及智慧城鄉生活應用計畫」，與農糧署、雲林縣政府聯手號召100家企業共同力挺，特舉辦「食農教育體驗」及「環境教育學習」各100場次活動，促成幸福土地學院及青農培育計畫，讓下個世代得以傳承優質農業，同時也希望藉著晁陽農場期望的3年100萬人次的農場體驗，宣傳本土農業的重要性，以實際行動繼續守護台灣土地，並藉由推廣「挺安心禮盒」結合CSR理念，提出「青農培育」、「山地醫療」、「本土雜糧」三項翻轉農業之具體措施，作為企業回饋之實踐。

為翻轉台灣農業，晁陽聯手嘉基提倡「三挺計劃」；第一挺「青農培育」，提撥挺安心禮盒收入之5%為青農培育基金，展開長期的培訓計劃，希望農業翻轉計劃能向下紮根，使安心農業得以薪火相傳；第二挺「山地醫療」，提撥挺安心禮盒收入之15%捐與嘉義基督教醫院，攜手協助阿里山偏鄉患者緊急救護轉送及居家照護服務，延續多愛多走一哩路的創院理念；第三挺「本土雜糧」，藉由契作挺台灣小農、挺無毒友善耕種、挺安心加工。晁陽綠能體驗農場秉持著珍愛環境的心，不斷地推動友善土地、環保耕作、永續生活，建立互惠共享機制回饋社會，實踐著降低環境風險與生態破壞的綠色經濟模式。

「挺安心禮盒」乃晁陽與台灣小農無毒友善契作，精選國產非基因改造之台灣本土紅藜、黑米、黑豆，歷經嚴謹加工製作成紅藜黑美人茶與黑美人烘豆，再經企業聯手支持推廣，得以將友善土地的心意送到消費者手中，並將這份心意再回饋給青農、山地醫療，持續著社會責任的循環，讓台灣土地、小農、企業、消費者、偏鄉醫療，多方持續成長。