日本新年號令和 日媒扯上台灣珍奶

日本政府昨天公布皇太子德仁即位為新日皇後使用的新年號是「令和」，因日前有一份針對女高中生的民調顯示，有人期待新年號是「珍奶」，引起日本放送協會（NHK）關注。

日本內閣官房長官菅義偉昨天上午11時40分（台灣時間10時40分）左右公布新年號是「令和」，網路網友留言討論，其中包括有人把「令和」兩字的形狀畫成日文表示珍珠奶茶意思的片假名4個字（發音tapioca），留言寫道：「澀谷的女高中生猜對了！令和就是珍奶！！！」

常針對東京澀谷女高中生實施民調的公司「i-n-g」上個月25日公布女高中生期待新年號是什麼，結果排名依次是安久、平和、嵐（男子偶像團體名）、安政、大成、櫻華、永安、希望、朝日、和平、珍奶、安生、安和、光明、將、明成、萬字符號、快明等。

日本放送協會（NHK）報導，有女高中生答期待新年號是「珍奶」，這話題在網路上和媒體擴散開來。實施民調公司的公關部門主管久我美穗說：「有女高中生期待新年號是自己喜愛的珍奶，整體答案看來，女高中生都選了對未來有正面期待的文字，對於新年號的關心度之高超乎想像。」

NHK記者實際走訪東京原宿的竹下通鬧區，看到很多女孩子手拿珍奶飲品。台灣的珍奶業者「春水堂」在這附近的表參道設有店面，可看到店前等著外帶珍奶的客人排隊。

這家店的店長洪偉軒接受採訪時表示，珍奶從去年起人氣飆漲，光是表參道這家店一天就可賣出約700至800杯珍奶，顧客大多是10幾到20幾歲的女子，很多人喜歡拿珍奶「打卡」拍照。據說現在還有女孩子一天逛多家珍奶店續攤，日文稱為「＃珍奶活」（珍奶活動）。

東京海關統計顯示，用於飲品當中食用的製粉圓樹薯2018年進口到日本的數量為2928萬噸，是前一年的1.4倍。進口金額8.6億日圓（約新台幣2.38億元），是前一年的1.8倍，數量和金額雙雙創新高。

東京海關主管分析原因指出，2018年來自台灣的樹薯進口量暴增，這是因為最近有一股珍奶熱，解凍後立刻可使用的冷凍樹薯數量增加，飲品店有所需求。

NHK記者問年輕人希望令和時代是什麼樣的一個時代，幾乎所有的年輕人都答說：「和平的時代。」

平成時代開始於1989年1月8日，4月30日將落幕。平成時代，日本沒發生戰爭，是個和平的時代。

NHK在報導的結尾表示，距離將由「珍奶世代」挑大樑的令和時代的到來還有1個月，希望令和時代是個可讓人經常享受又甜又軟Q珍奶那樣的和平時代。