黑頸天鵝寶寶萌翻天　親鳥爸媽首育雛

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）想不想看黑頸天鵝寶寶可愛的模樣呢？台北市立動物園近日吸引諸多愛鳥人士、攝影受好者及鵝粉前往鳥園觀賞牠們的一舉一動。

台北市立動物園表示，鳥園水禽區的黑頸天鵝，連續3年都有產蛋記錄，以往由機器代孵模式下，會在破殼前將蛋還給親鳥接續照顧，確保天鵝寶寶孵出後第一眼看到的是親生爸媽。

今年首度從求偶、築巢、產蛋、孵蛋、育雛，所有的過程都由親鳥自行包辦，鳥爸爸配帶「綠」色腳環和鳥媽媽配帶「橘」色腳環都表現得非常稱職。由於黑頸天鵝的領域性很強，育雛期間是誰都不能靠近，為了減少干擾，鳥園於是架設一台自動縮時照相機，進行影像蒐集。

黑頸天鵝。(照片由台北市立動物園提供)

黑頸天鵝原產於南美洲，是天鵝屬中體型最小的成員，白色身體、黑色頭頸部，藍灰色的喙後有紅色肉瘤，眼睛後面有一條白色條紋向後延伸，腿是粉紅色。小天鵝全身灰色羽毛，短短的脖子，黑色的腳，看起來就像鴨子，外型和顏色跟親鳥完全不同，隨著成長羽毛顏色也會不斷的變化。

黑頸天鵝屬於早熟性的鳥類，雛鳥孵出就會跟著親鳥下水、進食。為了讓雛鳥能獲得足夠的營養，保育員剛開始發現雛鳥不會吃乾飼料，只會吃葉菜，於是嘗試著將切碎的葉菜加水和飼料和成泥狀，經過多次調整，終於透過縮時照相機看到雛鳥自行啄食飼料的畫面。

黑頸天鵝小檔案 Black-necked Swan

學名：Cygnus melanocoryphus

分類：鳥綱 雁形目 雁鴨科 天鵝屬

分布：南美洲

食性：素食，也會吃蛙卵、蝦子等

體型：成鳥約102-124公分，體重3.5-6.7公斤，翼展常約135-177公分

繁殖：一窩約3至7顆蛋，孵化期約34到37天，小天鵝與其父母一起生活8到14個月，然後再獨立。平均2歲性成熟在野外估計壽命為10至20年，在人工飼養中，黑頸天鵝的平均年齡為6.8歲。