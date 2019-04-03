富比士亞洲傑出青年榜 歐陽娜娜台灣唯一入榜

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）日前因稱自己是「中國人」引發爭議的歐陽娜娜，總算迎來正面新聞。美國《富比士》雜誌1日公布「亞洲30位30歲以下傑出青年」（30 Under 30 Asia）名單，台灣僅歐陽娜娜一枝獨秀。

今年18歲的歐陽娜娜，入選娛樂與體育類。富比士指出，她在《秘果》、《機器之血》等電影的表現有目共睹，亞洲人氣扶搖直上。與此同時，她仍不忘追求音樂事業，即便已與知名饒舌歌手威茲哈利法（Wiz Khalifa）等明星合作過，她去年仍決定持續伯克利音樂學院（Berklee College of Music）之學業。

歐陽娜娜音樂造詣頗高，精通鋼琴與大提琴。她12歲就在國家音樂廳舉辦了個人演奏會，至今已發行兩張古典樂專輯。

其他獲選娛樂與體育類的名人尚有日本網球世界球后大坂直美、南韓女演員金泰梨、南韓女子團體Blackpink、中國導演畢贛、中國男演員劉昊然等。

富比士每年選出亞洲十大領域各30位30歲以下的傑出青年。這十類包括社會企業家；零售與電子商務；娛樂與體育；金融與創投；醫療與科學；工業、製造業與能源；企業科技；消費性科技；藝術；媒體、行銷與廣告。今年該榜單共從亞太23國與地區2千名優秀青年中，選出共300名明日之星。

圖/歐陽娜娜臉書