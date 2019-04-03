癌症患者試藥替身「阿凡達鼠」 國研院成功研發

（台灣英文新聞／朱明珠 整理報導）癌症治療個人化時代來臨！國家實驗研究所國家實驗動物中心開發出可替代人體試藥的「阿凡達鼠」，同時打造「源自病患的腫瘤庫」，未來可望直接精準用藥，免去患者試藥的辛苦過程，亦可避免延誤治療時程。

癌症的成因複雜，每名患者的遺傳基因、飲食狀況、免疫能力、用藥歷程都不盡相同，以致於相同的藥物，用在同樣癌症的不同患者身上，有著天差地遠的療效。

為了發展更精準的癌症藥物測試系統，國研院動物中心在2015年成功研發缺乏免疫力、不會排斥人類組織的「高度免疫不全小鼠」，今年更進一步運用這些小鼠成功研發出個人化的藥物測試替身─阿凡達鼠。阿凡達鼠可以維持患者自身的腫瘤特性，進行有效的藥物測試，針對不同患者找到最適合的癌症解方，開啟癌症藥物個人化世代。

另一方面，為事先大量收集多名相同癌症患者的腫瘤檢體，和新病患的腫瘤切片分析比對，目的是以最直接方式找到患者最適合的藥物，減去肉身試藥的痛苦，國研院與成功大學攜手建立我國第一個「源自病患的腫瘤庫」，大量培育後冷凍保存並建立資料庫，供後續研究與藥物篩選使用。

2017年起在科技部生科司「生技醫藥核心設施平台」計畫經費補助下，已經完成大腸癌、肝癌等10種以上發生率較高的腫瘤類型，超過120個腫瘤檢體，目前已經陸續上線，提供全國各學研機構的研究團隊申請使用。