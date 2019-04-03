獨一無二白子黑腳企鵝誕生　波蘭動物園三月後公布喜訊

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）波蘭格但斯克奧利瓦動物園(Zoo Gdańsk Oliwa)上(3)月22日在官網上宣布一頭白子黑腳企鵝的誕生，而這頭企鵝寶寶在世界上是獨一無二的，因為牠的羽毛白如雪，還有一雙粉紅色眼睛。

法媒「科學與未來」報導，小黑腳企鵝是在去(2018)年12月12日誕生，園方卻選在三個月後將牠介紹給大家認識。目前還不知道企鵝寶寶的性別，但卻被謹慎地照顧著。

動物園表示，黑腳企鵝，包含其他企鵝在內，或多或少會有白化症發生，有這種皮膚疾病的企鵝，會因陽光刺眼而損害牠們的眼睛，影響牠們覓食。

綜合媒體報導，白化症(albinism)是由於患者缺少黑色素(melanin)，也就是一種「黑色素生成過程有缺陷的先天性代謝異常」的遺傳疾病。除了人類會有此疾病外，魚類、兩棲類、爬蟲類及鳥類甚至是植物都會得此罕見疾病。

黑腳企鵝(Spheniscus demersus)是生活在非洲大陸南部，國際自然保護聯盟(IUCN)將牠列為瀕危物種，野外族群數還有5萬隻，然而牠的數量正在持續下降，污染、氣候變遷、棲息地的改變、人類活動等都是加速該物種滅絕的原因。