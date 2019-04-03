中國女子攜病毒軟體隨身碟 闖川普私人俱樂部得逞

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國總統川普上周六赴佛羅里達州的私人海湖莊園（Mar-a-Lago）俱樂部度假，一名持有兩本中國護照的女子竟企圖闖入得逞，後遭特勤逮捕，法院文件一度指其持有台灣護照，而後證實誤植。

《美聯社》報導，32歲女子張玉靜（Yujing Zhang，音譯）當日向特勤人員謊稱為自己為俱樂部成員，欲進入使用泳池，但她並未在會員名單上。俱樂部經理問她是否是會員女兒，張含糊其辭，對方以為是語言障礙，於是她得以蒙混過關。

張玉靜進入俱樂部後，又佯稱是來參加訂於該晚舉行的聯合國華裔美國人協會（United Nations Chinese American Association）活動，甚至出示中文邀請函。特勤人員覺得該女說詞前後矛盾，身分可疑，遂將之逮捕，進行訊問，才發現原來她根本會說英文。

當時張女身上有兩本中國護照、四支手機、一台筆電、一顆外接硬碟，甚至還有一個裝有病毒軟體的隨身碟，動機啟人疑竇。接受訊問時，她又宣稱自己來自上海，是在網友查爾斯（Charles）邀請下，赴俱樂部參加聯合國活動。

張玉靜已遭起訴，罪名是對聯邦幹員扯謊，並進入管制區域。她將於下週出庭。