兒盟「一童趣交友」兒童節園遊會　4日圓山花博熱鬧登場

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 明(4)日就是兒童節，還在想要帶小朋友去那裡玩嗎?兒福聯盟舉辦的「一童趣交友」兒童節園遊會將在台北圓山花博公園長廊廣場登場。「瑪氏志工計畫Mars Volunteer Program」也將參與該園遊會，並與兒盟共同透過寓教於樂的闖關遊戲，倡導關乎孩子終生健康的口腔保健知識，當天的活動盈餘將捐助弱勢兒少脫困基金。

據主辦單位表示，今年主題訂為「人際關係」，將交朋友的三個小祕訣：「分享、互助、邀請」設計為簡單易懂又有趣的互動遊戲，讓親子在遊戲中學習正確觀念。現場主題遊戲共12關，成功闖關並集滿7個主題遊戲關卡印章，即可至福袋贈品區換取內含Extra®無糖口香糖贊助的「愛牙派對包」、「愛牙文件夾」等限量又超澎派的福袋贈品！

另外，Extra®無糖口香糖與Extra®益齒照護網長期支持台灣牙科專家推廣口腔保健、增進國人口腔健康，響應每年3月20日的「世界口腔健康日World Oral Health Day」，邀請台灣口腔照護協會理事長黃耀慧醫師與公司同仁分享最新口腔保健知識。

Extra®無糖口香糖所屬的美商瑪氏公司同仁也自發性擔任愛心志工，協助親子認識守護口腔健康的「愛牙四守則」：首先就是要早晚使用含氟牙膏刷牙，定期進行口腔檢查、每天使用牙線(棒)，並且在吃完、喝完後嚼無糖口香糖或使用含氟漱口水。

兒盟2019兒童節園遊會。(圖片由美商瑪氏公司提供)