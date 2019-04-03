「新北市蘆洲自造教育及科技中心」揭牌啟用

（台灣英文新聞）新北市教育局2日在蘆洲國中辦理「 新北市蘆洲自造教育及科技中心」揭牌啟用活動， 新北市長侯友宜親自到場揭牌， 除了宣示本市自造教育及科技中心教育藍圖也與現場來賓運用槓桿原 理，使用冰棒棍設計創意夾夾樂。

侯友宜市長表示：「每一個孩子都是影響臺灣未來的一個機會」， 新北市積極投入科技教育，今年預計建置7間自造教育及科技中心及 推動「校校有創客」，培育科技人才打造「新北自造城」， 也結合相關產業資源挹注，朝向全球型智慧城市發展。

開幕儀式由蘆洲國中及清水高中教師使用木作結合機電技術創意跨校 製作大型創作作品啟動本市自造教育及科技中心教育藍圖， 教育局統籌整合各項創客及科技領域等相關資源， 分配七大中心任務及服務區域， 邀請侯友宜市長及七大中心校長共同宣示「創發課程、創客推廣、 創網社群、創師培訓、創地共享、創愛傳鄉、創具漂鳥」七大特色， 更喊出「全國最多、師資最強、能量最大」， 藉由中心相互合作發揮最大效能，服務本市各級學校， 並共同推廣扎根達到校校有創客及科技教育政策。

活動現場展示校內師生創意發想， 將食農教育結合開發板等科技軟硬體整合，製作出自動化露天農場， 實現「不用下田，也能種田」的自動化監控， 更融入機電整合及新興科技-物聯網， 讓學生藉此觀察到植物的種植與務農相關知識， 體會科技帶來的便利與未來生涯體驗。

教育局表示，「新北市蘆洲自造教育及科技中心」 為本市第一所國中階段之中心啟用，自105年度獲得「 105學年度新北市創客社群學校運作方案」補助迄今， 轉型為自造教育及科技中心由課程紮根培養孩子成為科技創意人才， 新北市更媒合跨局處整合資源，如勞工局為創客建立的「 自造者空間暨工具圖書館」 及經發局運用捷運公益空間打造的新北創力坊， 更是從教育到產業的具體實踐! 希望藉由這些能夠於新北市培育更多創意人才及能量， 鏈結國際社群組織，迎接科技時代。

為讓更多民眾瞭解創客及科技相關活動，將於5月至7月辦理「 2019新北創客季」系列活動，相關活動請搜尋「新北創客漾」 網站及臉書「新北創客漾」粉絲團。