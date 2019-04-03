小戴挑戰衛冕BWF大馬公開賽　 中華電信獨家轉播

（台灣英文新聞）四天清明連假即將到來，世界羽球巡迴賽BWF超級750大馬公開賽也將在4/4-4/ 7登場，由連霸女子單人冠軍的戴資穎、 羽球一哥周天成以及台灣史上最強男子雙打組合王齊麟、 李洋率領台灣選手出賽。

BWF超級750馬來西亞公開賽4/ 3開始展開32強賽事，精彩對決將在MOD及Hami Video獨家轉播。女單世界排名前三的台灣球后戴資穎、 中國陳雨菲、日本奧原希望將出賽搶奪積分，爭奪球后席位， 中華電信推出Hami Video短天期運動包，30天運動包+贈5天只要$69元； MOD單頻訂閱愛爾達體育台也只要$30元， 並開放回看功能及VOD隨選隨看， 讓球迷輕鬆觀賞台灣選手的精彩對決。

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