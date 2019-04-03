證交所邀集上市櫃公司董總赴港引資　鞏固亞洲資金重鎮

（台灣英文新聞）臺灣證券交易所（證交所）將於4月8日至10日由總經理簡立忠領軍赴香港舉辦海外投資說明會，此行邀請22家上市櫃公司董總及發言人等高階主管同行，規模及陣容歷來僅見。

證交所致力推動外資投資台股，此行為今年以來第三場引資活動，香港市場則繼1月份與高盛合作後，再度赴港，展現鞏固該市場的決心。截至今年2月，外資持股占集中市場的市值比重已達40.4%，是台股市場重要的投資者。為持續提升海外投資人對臺灣市場之了解，證交所與寬量國際及群益金鼎證券共同舉辦引資活動，目前已有16位董事長或總經理將親自出席，展現對海外引資活動的重視，也將吸引更多重量級機構投資人參與。證交所表示藉由上市櫃公司面對面向投資人介紹臺灣產業前景及個別公司的競爭力，可讓更多國外資金投資臺灣。

證交所配合政府積極提升臺灣公司治理並進行各項市場改革，此行證交所也將透過午餐演講向投資人說明臺灣資本市場發展現況與優勢，並安排與多家外資券商會談，說明近期市場在交易制度改革內容，傳達交易所與全球接軌並打造國際級交易平台之政策。

引資參與公司名單