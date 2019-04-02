【最新】NCC主委詹婷怡請辭　蘇揆核准副主委暫代

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡請辭，行政院發言人Kolas今(2)日晚間表示，行政院長蘇貞昌已收到辭呈，對她想回到業界的想法表示理解，並尊重她請辭的決定。

詹婷怡原本預定明(3)日公布其請辭一事，但消息提早曝光。外傳詹婷怡是在高層授意下「被請辭」？行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今晚否認此事，她說，詹婷怡是主動請辭，外界不必做太多聯想。

綜合媒體報導，谷辣斯・尤達卡指出，詹婷怡的辭呈3月28日就已送到政院，蘇貞昌今天傍晚已准辭，預計明天(3日)生效，將先由副主委翁柏宗代理主委職務。

此外，谷辣斯・尤達卡表示，蘇揆也感謝詹婷怡在NCC任職期間，推動數位匯流相關法案與政策發展的辛勞；希望她日後重回業界，能成為產官橋梁，繼續推動台灣數位產業發展。

因假新聞、假訊息處理方式惹議，詹婷怡今下午在臉書發文證實，已向行政院長蘇貞昌提出辭呈，感謝總統蔡英文和NCC副主委及委員，她會在不同崗位上繼續前行。

黨政人士表示，詹婷怡在澄清假消息一事上沒處理好，接下來面臨選戰，壓力會更大。不僅如此，她在NCC內部治理也出現問題，竟有NCC基層公務員具名投書媒體批評，這是非常罕見狀況。

另外據稱NCC委員間的工作與專長分配，也有問題。委員不滿詹婷怡讓NCC的「合議制」變成「諮詢制」。

黨政人士說，詹婷怡的壓力來自社會、立法院、機關治理、內部委員等，內外兼有。所以詹婷怡選擇回到業界，日前主動請辭。

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