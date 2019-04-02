中國豬肉製品又驗出2例非洲豬瘟　陸客未繳罰款遭我拒絕入境

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中國豬肉製品又驗出非洲豬瘟病毒，非洲豬瘟中央災害應變中心今(2)日表示，近日從江蘇生產的豬肉乾及黑龍江生產的豬肉火腿腸，分別驗出非洲豬瘟病毒基因，案例總計已達36例。

應變中心表示，其中一例為防檢局新竹分局採自快遞違規案件，並於3月28日送樣的中國江蘇省生產的豬肉乾，另一例也是由新竹分局於3月28日送樣，來自香港中國籍旅客違規攜帶黑龍江省生產的豬肉火腿腸，已遭裁罰新台幣20萬元，並因無法立即繳清罰款遭拒絕入境。

應變中心表示，2例樣本經農委會家畜衛生試驗所檢測定序確認，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%，顯示旅客自中國攜帶豬肉產品入境，傳播非洲豬瘟的風險極高。

據應變中心統計，中國豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒近期總計36例，檢出率仍高。分別為​:

107年10月1例（檢出陽性比率0.6%）、11月2例（1.1%）、12月4例（2.2%）

108年1月11例（6.2%）、2月11例（8.0%）、3月5例（3.9%）、4月檢出2例。

應變中心呼籲民眾，不應攜帶動植物產品入境，也不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰。千萬不要以身試法。

旅客違規攜帶中國黑龍江省生產的豬肉火腿腸中，也檢出非洲豬瘟病毒基因。圖/中央災害應變中心