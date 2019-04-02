上櫃公司107年度財報再傳捷報　33家公司賺逾1個股本

（台灣英文新聞）櫃買中心2日表示，上櫃公司應於108年4月1日完成公告申報107年度財務報告者共計770家，除長天科技(3431)未申報外，餘769家業已全數完成公告申報。經統計全體上櫃公司107年度營收達2.24兆元，較106年度增加1,531億元，增加幅度為7.32%；107年度稅前淨利1,894億元，較106年度增加453億元，增加幅度為31.43%。獲利成長之主要產業分別為半導體業增加219億元、電子零組件業增加118億元及生技醫療業增加94億元。

在每股盈餘(EPS)方面，櫃買中心統計上櫃公司107年度EPS，超過10元之公司達33家，5元以上未達10元的公司計66家，2元以上未達5元之獲利公司計192家，另整體獲利上櫃公司共計575家，占全體上櫃公司的74.77%，顯示上櫃公司整體獲利持續成長，不乏基本面穩健之優質公司，投資人可多多留意。

櫃買中心指出，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站(www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名)查詢利用。另投資人亦可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」（該專區所揭露之資訊係依9項營運風險指標彙整列示）及產業價值鏈資訊平台(http://ic.tpex.ort.tw)，作為投資決策參考。