創造未來城市的面貌　平田晃久建築裡的「纏繞」哲學

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）日本中生代建築師平田晃久在台灣的首次完整個展「人間自然—平田晃久個展」已於3月16日在台北忠泰美術館開展，平田晃久除了出席展覽開幕記者會並親自導覽外，也暢談他此次展覽的概念，以及他的設計理念。

展覽以平田晃久創作的核心概念「纏繞」為基礎，將主展場佈置成如海洋般的全白空間，12座大小不一、漂浮其上的島嶼成為展台，觀眾透過多樣材質製成的模型、模擬影像與專訪影片，以及文字論述來場跳島般的建築之旅。

► 台北忠泰美術館展覽「人間自然—平田晃久個展」於3月16日開展（照片來源：忠泰美術館提供）

提及此次展覽想要對台灣觀眾傳達的訊息，平田晃久表示，在21世紀的今天，人們仍舊不斷地造鎮並創造新的居所，然而他認為，在當代建築師建構一座城市或創造特定建築時，無須再如同過去一般，完全按照西方的思維或生活方式去創造活動空間或建築，尤其在日新月異的科技的助力下，建築師應可以將亞洲的生活方式或亞洲人的概念，轉化成建築設計，藉此提供人們一個不同的未來城市的樣貌及建築思維，這應是此次展覽最希望觀眾關注到的。

► 建築師平田晃久在「人間自然—平田晃久個展」開幕記者會後親自導覽（照片來源：忠泰美術館提供）

從小便非常喜歡大自然的平田晃久，其建築設計理念也來自他過去與大自然為伍的經驗。他認為，在大自然的生態系裡，所有的生物都是互相纏繞卻又互相包容，而在人們生活的城市裡，建築也同樣是如此，與周遭元素交纏的同時，也同樣地互相包容。

儘管建築一般認為是相當人工，甚至背離自然的，但平田晃久表示，倘若用一個較高的角度俯瞰台北這座城市，會發現其實整座城市的脈絡有其大自然的軌跡可尋，且建築來自人類的創作，所以即使是人工的創造物，還是能建構出和自然產生連結的地方，而這可以從建築的設計及室內空間的營造著手。

在平田晃久的作品中，時常看見植栽的引進，透過與園藝師或景觀設計師的合作，選擇出較強韌的植栽，讓植物依靠大自然的陽光、空氣及水便可生存，「我會希望他是不要有過多的照顧，靠雨水就可以生存，當然我也有搭配一些比較先進的技術，像是特殊的土壤等，真的不行才會搭配人工的照顧。」

一旦有了生命力旺盛的植栽，昆蟲及小鳥也會隨之被吸引而來，平田晃久期盼人們所居住的生活空間不要僅限於人類，而是讓動植物們以「我們可以接受的方式，跟人類一起並存。」

► 建築師平田晃久作品「Taipei Complex」模型（照片來源：忠泰美術館提供）

此外，平田晃久指出，未來建築師在設計建築或打造新的城市時，應要思考如何用不一樣的概念或想像，創造出更多自然和人工之間一個比較曖昧的、過渡性的區域，這個區域可能是介於人工和自然之間，像是陽台、坡道等，讓人們居住的空間更加立體，並與自然產生更多連結性。

舉例來說，平田晃久一個在台北市的作品「富富話合」，儘管仍是一棟高樓的集合住宅，但建築師透過層疊不一且寬敞的陽台，將植栽引進居住空間；又或是為日本太田市所做的「美術館．圖書館」一案中，平田晃久透過設置數條貫穿主建築的緩坡，使得在室內的人們有不同以往的活動方式，「把我們人內在比較自然、原始的動物性可以感受到的那種快樂或感覺，透過我的建築體現出來。」

對於平田晃久的設計風格，策展人市川紘司則表示，平田晃久的特色在於他並不是把空間為了各種用途而做區分及分割，他其實是讓建築空間有各自的平面或立體面，再用一種很曖昧的方式讓兩者相互連結，「他並不會用建築限制人們的行為與活動，反而是給予大家能夠從中誘發出更多行動的自由。」

► 策展人市川紘司（照片來源：忠泰美術館提供）

市川紘司指出，平田晃久的建築和過去20世紀的建築非常不一樣，他的作品可以說是代表了21世紀當代的建築，「我認為平田願意去纏繞、包容各種不同元素跟意見，這樣的建築設計的態度，正是我們當今世代非常需要的。」