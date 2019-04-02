日本首度證實　中客攜入香腸驗出非洲豬瘟病毒

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本農林水產省今(2)日表示，今年(2019)1月下旬當局從2名中國旅客攜帶入境的兩條香腸當中，檢查出「具高度感染力」的非洲豬瘟病毒（ASF）。這是日本首度驗出具感染力的非洲豬瘟病毒被攜帶入境。

綜合媒體報導，日本農林水產省今召開記者會表示，今年1月12日有兩名中國旅客抵達名古屋中部國際機場（Chubu Airport），1月25日從他們攜帶的香腸中檢驗出含有傳染力強的非洲豬瘟病毒，這是日本首度查獲具高度傳染力的非洲豬瘟病毒。

兩名旅客當中，一名在上海登機、另一名是從青島出發。兩人無直接關係，但都說香腸是當伴手禮用的。日本媒體報導，日本先前已有17件豬肉製品驗出類似病毒，但這是首度發現具感染力的非洲豬瘟病毒。

報導指出，這種傳染力強的非洲豬瘟病毒有別於日本境內發現的豬瘟病毒，非洲豬瘟病毒沒有疫苗或治療法，一旦感染，致死率極高。吃了感染非洲豬瘟病毒的豬肉，對人體沒影響，但豬隻或山豬可能會受感染。

2018年夏天，中國出現亞洲首例非洲豬瘟病毒。

根據日本家畜傳染病預防法，個別旅客幾乎所有的肉製品都禁止帶入境。若帶入違法的畜產品，可處100萬日圓（約台幣28萬元）以下罰金或3年以下有期徒刑。

農林水產省考慮今後對違法者發出警告函，如果屢犯或有商業目的，將報警嚴格處理。