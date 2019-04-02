Tripadvisor公布最佳航空排名　新航奪冠、長榮晉升第三

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國際旅遊平台TripAdvisor公布「旅行者之選」最佳航空公司得獎名單，由新加坡航空抱走第一名，長榮航空則榮登第3名，比去年進步2個名次。

全球知名旅遊平台TripAdvisor今（2）日公佈「旅行者之選」最佳航空公司的得獎名單，揭曉全球最受旅客喜愛的航空公司。 新加坡航空於2019年榮獲全球最佳航空公司的第一位，而長榮航空比去年攀升了兩席次，成為全球十大最佳航空公司的第三位。

另外，長榮航空也同時獲得亞洲最佳豪華經濟艙及最佳商務艙殊榮。

「旅行者之選」大獎設立於2002年，是 TripAdvisor 所能授予的最高榮譽。 這是所有旅遊業獎項中，唯一根據數千萬則來自全世界旅客的評論及意見進行票選的最高榮譽。

TripAdvisor航空業、遊輪及陸路客運總裁Bryan Saltzburg表示，恭喜全球五十多家航空公司，包括長榮航空和新加坡航空獲得這項殊榮。航空業不斷專注提升消費者的飛行體驗，而這些獲獎營運商在此方面正是佼佼者。全球航空公司一致認為『旅行者之選』是旅行者的最佳認證。

長榮航空董事長林寶水表示，今年長榮航空已踏入30週年。在這30年間，長榮航空一直致力確保飛行安全和提升服務素質。非常感謝來自世界各地的乘客不斷支持我們，以及認同長榮團隊所作出的努力和關懷。展望未來，我們會繼續以提供卓越服務和飛行安全為優先。

全球十大最佳航空公司中，前三名分別為新加坡航空、卡達航空、長榮航空，另外，共有4家亞洲航空公司榜上有名，包含日本航空和全日本空輸。此外，阿聯酋航空、紐西蘭航空、Jet2.com也榜上有名。