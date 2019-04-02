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腸病毒就診人次創近3年同期新高 恐4月即進入流行期

By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2019/04/02 16:07
圖／疾管署。

圖／疾管署。

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）疾管署今（2）日表示，國內近期腸病毒上週就診人次創近3年來同期新高，研判今年可能提早於4、5月即進入流行期；因此疾管署特別呼籲民眾應留意個人衛生與健康情形，有症狀者應避免接觸嬰幼兒，以降低病毒傳播的機會。

疾管署表示，腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也可經由接觸病患皮膚上的水泡及分泌物而傳染。腸病毒傳染力極強，容易在人口密集且互動密切的場所傳播，無論成人、小孩都有感染風險，尤其大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染。

腸病毒在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一週內傳染力最高，此外，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此民眾痊癒後應繼續注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給嬰幼兒。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒因免疫力發展尚未健全，感染腸病毒後易併發腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、肢體麻痺等重症，提醒民眾外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。

如發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。
腸病毒
嬰幼兒
勤洗手

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