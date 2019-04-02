近9成的兒童意外發生在家中 長庚統計家長十大NG行為

（台灣英文新聞／朱明珠 整理報導）小孩在成長過程中，可能因一時的好奇、貪玩或照顧者的疏忽，而不幸造成意外死亡，在兒童節前夕，長庚醫院列出十大照顧NG行為，呼籲家長重視。

長庚醫院兒少保護中心主治醫師葉國偉表示，根據衛福部資料顯示，2017年國內1歲以下嬰兒死亡共772人，其中因事故傷害致死占7.6%，嬰兒猝死症占3%，；而0至12歲以下1060位兒童死因分析，當中約8成是非蓄意性事故，如意外溺水、墜落、燒燙傷玩窗簾導致窒息、或車禍等意外。

長庚醫院也統計院內6歲以下兒童到院不明原因死亡，115位個案中，男童為女童的1.3倍，其中特別值得關注的是，有8成5發生意外的地點竟然是看似最安全的家裡。醫師葉國偉表示，可見得這些不幸的案例常因照顧者一時的疏失或照護知識不足所造成，大部分的意外原因皆是可預防的。

由長庚兒少保護中心統整，兒科醫師票選統計出的家長常見十大照顧疏忽：包括讓嬰兒趴睡、未妥適使用安全帶和座椅、藥物儲放不當 、未施打疫苗或未提供營養、獨留幼兒在浴缸洗澡玩水、誤食玩具、玩窗簾被拉繩勒住、窗戶沒安全鎖、戶外游泳戲水疏忽，及廚房煮菜時的意外燙傷。

長庚兒少保護中心也呼籲照顧者只要稍稍改變照顧方法，就可有效預防兒童傷害意外的發生：勿讓一歲以下嬰兒趴睡，照顧者需時時關注嬰幼兒的舉動，勿因滑手機或聊天而忽視兒童安全；即使短暫離開，也切勿獨留幼兒於屋內或車內。藥品或危險物品須放置高處，搭車須繫安全帶或使用兒童安全座椅，乘坐機車也應配戴合格的兒童安全帽。