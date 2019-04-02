嘉義國際藝術紀錄影展　吸引國際影人來台交流

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）2019嘉義國際藝術紀錄影展以「激進的天堂」(Radical Heaven)為主題，共放映32部作品，邀請多位國際影人來台出席盛會。

嘉義市從2014年起舉辦的「嘉義國際藝術紀錄影展」 (Chiayi International Art Doc Film Festival)（簡稱CIADFF），以藝術紀錄為主軸，拓展城市國際視野。 今年以「激進的天堂」(Radical Heaven)為主題，聚焦於自我與外在環境之連結， 以藝術探尋自身價值的同時，為生命臨摹更準確之定位。

本屆影展總計有32部紀錄片作品參展，其中有2部影片世界首映、 6部亞洲首映、6部台灣首映，以及11部影展首映。 本次影展突破以往，由八大放映單元所組，依序為「叛逆大翻轉」( Inside Out)、「邊緣臨危記」(Risk at Brink)、「微量生命學」(One is All)、「陌夢狂路」(Wild Wild Dreams)、聚焦特定國家的「西澳探秘」（Western Australian Landscape）、以及破天荒挑選3位導演的「焦點導演」（Di rector in Focus）單元，分別為已故嘉義導演「李孟哲」（Lee Meng-Zhe）、前衛影像著稱的短片導演「蘇匯宇」（Su Hui-Yu）、以及國際知名捷克女導演「安德里亞·楚克娃」（An drea Culková）。

此外，飲展也邀請多達9位國際影人來台出席， 包含捷克導演安德里亞·楚克娃、印度導演雙人組阿努西卡·米納克 西（Anushka Meenakshi）及艾斯華·斯里庫瑪（Iswar Srikumar）、澳洲導演喬冶·卡帕塔基斯（George Karpathakis）、彭谷瑞（Gregory Pryor）、羅馬尼亞導演安德烈·達斯卡勒斯古（Andrei Dascalescu）、來自德國的馬可·威姆斯（Marco Wilms），及海希利西特（REICHRICHTER）雙人組（Rebekka Reich、Marcus Vila Richter）。

本屆的影片選擇也更加彰顯影展不斷強調的「大南方精神」， 黃總監表示，南方並非單純指涉地理上的南方，更同時兼具非主流、 弱勢和被壓抑的南方精神，而嘉義國際藝術紀錄影展的使命， 就是不斷發掘這些進不了主流影展的優秀作品。

今年影展將與25x40藝文空間及嘉義舊監宿舍群(矯正塾192 1)共同舉辦6場次之教育推廣放映。影展期間亦舉辦2場校園推廣 講座和2場專題講座：校園推廣講座將於國立中正大學及國立嘉義大 學兩所大專院校舉辦，並帶來富含活力及深度的影像鑑賞。

另外，專題講座則以「從我到世界」(Me and My Pursuit to the World)和「西澳地景洪流」(Western Australian Landscape in Eras)為兩大主題，前者由安德里亞·楚克娃擔任主講人， 以東歐影人身分，探討導演對跨文化交流的沉迷與熱愛；後者則邀請 澳洲導演喬冶·卡帕塔基斯及藝術家彭谷瑞， 一同品味西澳地景之美。

更多相關活動詳情請至活動網站與官方臉書查詢。