嘉義國際藝術紀錄影展　吸引國際影人來台交流

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)2019嘉義國際藝術紀錄影展以「激進的天堂」(Radical Heaven)為主題,共放映32部作品,邀請多位國際影人來台出席盛會。

嘉義市從2014年起舉辦的「嘉義國際藝術紀錄影展」 (Chiayi International Art Doc Film Festival)(簡稱CIADFF),以藝術紀錄為主軸,拓展城市國際視野。 今年以「激進的天堂」(Radical Heaven)為主題,聚焦於自我與外在環境之連結, 以藝術探尋自身價值的同時,為生命臨摹更準確之定位。

本屆影展總計有32部紀錄片作品參展,其中有2部影片世界首映、 6部亞洲首映、6部台灣首映,以及11部影展首映。 本次影展突破以往,由八大放映單元所組,依序為「叛逆大翻轉」( Inside Out)、「邊緣臨危記」(Risk at Brink)、「微量生命學」(One is All)、「陌夢狂路」(Wild Wild Dreams)、聚焦特定國家的「西澳探秘」(Western Australian Landscape)、以及破天荒挑選3位導演的「焦點導演」(Di rector in Focus)單元,分別為已故嘉義導演「李孟哲」(Lee Meng-Zhe)、前衛影像著稱的短片導演「蘇匯宇」(Su Hui-Yu)、以及國際知名捷克女導演「安德里亞·楚克娃」(An drea Culková)。

此外,飲展也邀請多達9位國際影人來台出席, 包含捷克導演安德里亞·楚克娃、印度導演雙人組阿努西卡·米納克 西(Anushka Meenakshi)及艾斯華·斯里庫瑪(Iswar Srikumar)、澳洲導演喬冶·卡帕塔基斯(George Karpathakis)、彭谷瑞(Gregory Pryor)、羅馬尼亞導演安德烈·達斯卡勒斯古(Andrei Dascalescu)、來自德國的馬可·威姆斯(Marco Wilms),及海希利西特(REICHRICHTER)雙人組(Rebekka Reich、Marcus Vila Richter)。

本屆的影片選擇也更加彰顯影展不斷強調的「大南方精神」, 黃總監表示,南方並非單純指涉地理上的南方,更同時兼具非主流、 弱勢和被壓抑的南方精神,而嘉義國際藝術紀錄影展的使命, 就是不斷發掘這些進不了主流影展的優秀作品。

今年影展將與25x40藝文空間及嘉義舊監宿舍群(矯正塾192 1)共同舉辦6場次之教育推廣放映。影展期間亦舉辦2場校園推廣 講座和2場專題講座:校園推廣講座將於國立中正大學及國立嘉義大 學兩所大專院校舉辦,並帶來富含活力及深度的影像鑑賞。

另外,專題講座則以「從我到世界」(Me and My Pursuit to the World)和「西澳地景洪流」(Western Australian Landscape in Eras)為兩大主題,前者由安德里亞·楚克娃擔任主講人, 以東歐影人身分,探討導演對跨文化交流的沉迷與熱愛;後者則邀請 澳洲導演喬冶·卡帕塔基斯及藝術家彭谷瑞, 一同品味西澳地景之美。

更多相關活動詳情請至活動網站與官方臉書查詢。