嘉義國際藝術紀錄影展　吸引國際影人來台交流

嘉義國際藝術紀錄影展吸引國際影人來台交流（圖/嘉義國際藝術紀錄影展）
（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）2019嘉義國際藝術紀錄影展以「激進的天堂」(Radical Heaven)為主題，共放映32部作品，邀請多位國際影人來台出席盛會。
嘉義市從2014年起舉辦的「嘉義國際藝術紀錄影展」(Chiayi International Art Doc Film Festival)（簡稱CIADFF），以藝術紀錄為主軸，拓展城市國際視野。今年以「激進的天堂」(Radical Heaven)為主題，聚焦於自我與外在環境之連結，以藝術探尋自身價值的同時，為生命臨摹更準確之定位。
本屆影展總計有32部紀錄片作品參展，其中有2部影片世界首映、6部亞洲首映、6部台灣首映，以及11部影展首映。本次影展突破以往，由八大放映單元所組，依序為「叛逆大翻轉」(Inside Out)、「邊緣臨危記」(Risk at Brink)、「微量生命學」(One is All)、「陌夢狂路」(Wild Wild Dreams)、聚焦特定國家的「西澳探秘」（Western Australian Landscape）、以及破天荒挑選3位導演的「焦點導演」（Director in Focus）單元，分別為已故嘉義導演「李孟哲」（Lee Meng-Zhe）、前衛影像著稱的短片導演「蘇匯宇」（Su Hui-Yu）、以及國際知名捷克女導演「安德里亞·楚克娃」（Andrea Culková）。
此外，飲展也邀請多達9位國際影人來台出席，包含捷克導演安德里亞·楚克娃、印度導演雙人組阿努西卡·米納克西（Anushka Meenakshi）及艾斯華·斯里庫瑪（Iswar Srikumar）、澳洲導演喬冶·卡帕塔基斯（George Karpathakis）、彭谷瑞（Gregory Pryor）、羅馬尼亞導演安德烈·達斯卡勒斯古（Andrei Dascalescu）、來自德國的馬可·威姆斯（Marco Wilms），及海希利西特（REICHRICHTER）雙人組（Rebekka Reich、Marcus Vila Richter）。
本屆的影片選擇也更加彰顯影展不斷強調的「大南方精神」，黃總監表示，南方並非單純指涉地理上的南方，更同時兼具非主流、弱勢和被壓抑的南方精神，而嘉義國際藝術紀錄影展的使命，就是不斷發掘這些進不了主流影展的優秀作品。
今年影展將與25x40藝文空間及嘉義舊監宿舍群(矯正塾1921)共同舉辦6場次之教育推廣放映。影展期間亦舉辦2場校園推廣講座和2場專題講座：校園推廣講座將於國立中正大學及國立嘉義大學兩所大專院校舉辦，並帶來富含活力及深度的影像鑑賞。
另外，專題講座則以「從我到世界」(Me and My Pursuit to the World)和「西澳地景洪流」(Western Australian Landscape in Eras)為兩大主題，前者由安德里亞·楚克娃擔任主講人，以東歐影人身分，探討導演對跨文化交流的沉迷與熱愛；後者則邀請澳洲導演喬冶·卡帕塔基斯及藝術家彭谷瑞，一同品味西澳地景之美。
更多相關活動詳情請至活動網站與官方臉書查詢。