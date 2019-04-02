台精美工藝品出發泰國　展開藝術新南向交流

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）國立臺灣工藝研究發展中心去年與泰國國際藝術及工藝中心(SACICT)簽訂合作備忘錄，開啟工藝新南向文化交流及商機拓展，雙方除了互相選派工藝師交流學習外，並以國際展會做為臺泰間工藝產品展出及商業接單平台。

2019曼谷工藝展將於4月4日至4月7日在曼谷國際貿易展覽中心盛大展開，今年工藝中心嚴選優質6家工藝廠商前往泰國曼谷拓展臺灣工藝商機，讓國際市場看見臺灣頂級工藝之美。

工藝中心許耿修主任表示，經過去年參加泰國商展及文化交流後，深度探索泰國及新南向東協市場的生活型態、消費客群特性，發現在電子商務的商機蓬勃發展，尤其網路社群有很強的影響力，因此今年所採取的策略是以O2O（Online To Offline線上到線下）行銷模式，用展會作為打開市場的敲門磚，再以線上行銷帶動線下採購，將結合亞洲最大設計電商Pinkoi，有12,000家合作品牌，提供超過120萬件獨特設計商品，累積銷售至全球93個國家，擁有250萬名喜愛設計的消費客群，以臺灣「原創設計」工藝精品進軍泰國。

在線下通路拓展也將與外貿協會合作，爭取進入泰國精品百貨龍頭The Mall集團百貨通路；另在高端市場拓展方面，去年工藝中心就先行洽談泰國曼谷河城藝術古董中心(River City Bangkok)，今年也將籌畫進入這個位於昭披耶河的泰國著名工藝美術拍賣中心及東南亞文化交流中心，將工藝產業全面挺進泰國市場。

今年前往泰國參展的6家工藝廠商，包含榮獲「新加坡國際家具展」評審團大獎，融合傳統文化與創新元素，以「藍染時尚、精緻手感、工藝美學、自然元素」製作「新風格台灣植物藍染用品」的「太平藍」；以「神之時尚」設計觀點，曾代表台灣赴法國巴黎羅浮宮參展，作品將傳統神明帽轉變成時尚工藝，以宗教文化為發想的銀製飾品，走出獨特風格的「天冠銀帽」；將淺色松木化作動感的飛鳥，發展各式原創蒙特梭利教學工藝品，設計師以木藝打動孩子心靈創作的「江口設計」；從傳統工業製造大廠延伸至文創，利用廢棄鋼鐵創造各式雕鑄作品的「谷同金」，以銅、琺瑯多種金工材質打造出與光影、自然搭配作品的「蘇小夢金工創作」，以及獨家消光藍釉色及精細陶藝彩繪知名的「寶象陶瓷」，呈現技藝與設計實力的臺灣工藝，作品不僅美觀，實用與精緻度也相當完整，廣受國際買家喜好，期許本次曼谷工藝展能更促進臺灣優質工藝產業與新南向市場的接軌，開拓更寬廣的合作面向，再度讓臺灣頂級工藝的精品形象驚艷泰國市場。