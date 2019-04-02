台灣關係法40年　外交部推首部VR介紹雙橡園

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）為共同紀念《台灣關係法》邁入40週年，外交部今（2）日發布首支VR影片，透過駐美代表處外交人員的口述介紹，影片除了回顧雙橡園的歷史及風華，也彰顯台灣跟美國之間過去40年來的夥伴關係。

雙橡園（Twin Oaks）位在美國華盛頓，距離白宮約5.5公里，是過去駐美大使及歷年駐美代表官邸。美國前總統卡特（Jimmy Carter）在1978年12月宣布美國將與台灣斷交並轉而承認中國後，為避免雙橡園像先前與台灣斷交的國家，其內部台灣政府產權被中國接收，雙橡園一度被象徵性售予美國民間組織「自由中國之友協會」，隨後再由台灣政府買回，並持續作為駐美代表官邸至今。建於1888年的雙橡園，現已被美國內政部列為古蹟。

以神秘嘉賓身份現身影片發布記者會的外交部長吳釗燮，在現場體驗VR影片後表示，他在看影片時一直尋找他過去擔任駐美代表時，在雙橡園種下的一棵樹，不過在影片中沒有看到。

► 外交部長吳釗燮體驗外交部製作的首部VR影片（照片來源：中央社提供）

提及影片想要傳達的意義，吳釗燮表示，外交部希望讓台灣人民知道台灣在美國有雙橡園這個寶貴的資產，這個資產是屬於全民所有。他也希望人民了解所有歷代大使都在此為台灣的外交工作努力，並推動台美關係更加緊密。

這支長度8分27秒的宣傳影片是外交部首次製作的VR影片，國際傳播司長陳銘政表示，今年適逢台灣關係法40週年，國傳司的構想是以雙橡園這處推動台美關係的重要場域作為題材，製作VR影片，藉此凸顯台美關係在過去40年以來的進展。

為了首部VR影片，外交部籌備了約6個月的時間，預算約新台幣250萬元，並請到阿賴耶電影公司製作了VR及4K兩個版本，讓民眾在沒有VR環境的場域也能自行觀賞影片。

阿賴耶電影公司總監兼影片導演李奎穆表示，為了拍攝兩個版本的影片，拍攝團隊花了三個月左右的時間規劃及準備，並在有限的時間內前往華府拍攝完畢。

提及拍攝過程中遇到的挑戰，李奎穆表示，拍攝團隊必須在華府申請空拍的許可，但雙橡園距離白宮不算太遠，該區域可說是全世界航空管制最嚴格的地方之一，因此拍攝團隊透過駐美代表處及美國在台協會（American Institute in Taiwan）等的協助，並與美方持續溝通交涉，最終才取得空拍雙橡園的權限，而拍攝期間美方還派了一名荷槍實彈的警官從旁監視。

提及VR影片的後續宣傳活動，陳銘政指出，外交部將設置一個VR體驗區，目前規劃是在總統府，讓參觀總統府的民眾體驗。外交部此次也特別設計600個VR視窗紙盒，主要用於推廣活動供貴賓使用。