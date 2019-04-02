【快訊】假新聞處理爭議不斷　NCC主委詹婷怡確定請辭

更新時間: 2019/04/02 15:30

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 假新聞風暴持續發酵，有媒體報導，今(2)日傳出國家通國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡請辭的消息。

中央社報導證實，NCC主委詹婷怡已主動向行政院請辭，原本預定明(3)日公布，但消息提早曝光，確定離開NCC。

稍早《蘋果》引述NCC發言人翁柏宗，他稱對此事不知情，先前主委也沒有對會內同仁提到要請辭。

去年（2018) 九合一選戰開始引發假新聞爭議，立委補選前，中天新聞台報導「文旦倒水庫」假新聞引發眾怒，行政院長蘇貞昌怒批NCC「什麼人都管不到他，他也什麼都不管」，立委也要求詹婷怡下台。

雖然上週NCC針對中天新聞台開鍘，認為抹黑新加坡外交官、文旦柚等新聞處理方式，顯見中天內控機制失靈，要求1個月內落實獨立審查，檢討新聞採訪自律規範等，若未完成改善，NCC將命令撤換新聞部主管。

根據《自由》報導，由於各界仍不斷批評NCC處理方式不夠明快，在各方壓力之下，詹婷怡今天傳出請辭。

NCC是受行政院監督的獨立機關。51歲的詹婷怡，自2016年8月1日起擔任主委迄今。她先後就讀於台灣大學、倫敦大學和政治大學，擁有法學碩士和工商管理碩士學位，是台灣早期投入智慧財產權及網路法律專業領域的律師之一；詹婷怡任期原定到2020年7月31日。

依去年(2018)年5月監察院公布最新財產申報資料，詹婷怡曾投資「父後七日」等國片共新台幣1100萬元，她同時也是「父後七日」的共同製片，「龍飛鳳舞」和「進擊之路」的監製。