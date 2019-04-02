跨黨派眾議員提台灣保證法 重新確認美對台承諾

美國聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾等人今天連袂提出「重新確認美國對台及執行台灣關係法承諾」決議案，並提出眾院版「台灣保證法」草案。

恩格爾（Eliot Engel）、首席議員麥考爾（Michael McCaul）、亞太小組主席薛曼（Brad Sherman）及共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）等人今天連袂提出「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」決議案及眾院版2019年台灣保證法案（Taiwan Assurance Act of 2019）。

「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」決議案草案指出，台灣關係法及六項保證已成為協助維持西太平洋和平、安全與穩定的重要元素，增進美台政治、安全與經濟利益。

決議案指出，台灣關係法及六項保證為目前及未來均為美台關係基石；以去年生效的「台灣旅行法」為依據，鼓勵美台所有層級官員互訪並與其對口會晤；重申美國總統應依據包括「亞洲再保證倡議法」在內的各項立法，根據台灣的國家安全所需，常態性移轉國防裝備給台灣。

決議案也呼籲美國國務卿積極在國際上支持台灣有意義參與因應公衛、飛航安全、犯罪及恐怖主義等跨國威脅與挑戰的國際組織；承認台灣為全球反恐及對抗全球挑戰夥伴；籲請美國總統探索與台灣擴展及深化雙邊經貿關係的機會；強調美台緊密民間關係的重要性。

繼上週聯邦參議員提出「台灣保證法」後，眾院議員今天也提出眾院版「台灣保證法」草案。

草案中的國會意見認為，台灣是美國自由開放印太戰略的重要部分；對台軍售應常態化，尤其應協助台灣發展及整合不對稱戰力，其中包括水面下作戰及防空戰力；美國貿易代表署（USTR）應於2019年重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，並以簽訂自由貿易協定（FTA）為目標。

在台灣參與國際組織方面，國會意見指出，美國政策為支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及其他適當的國際組織，並支持台灣以會員身分參與「聯合國糧農組織」（FAO）、「聯合國教科文組織」（UNESCO）及其他非以國家為必要參與條件的國際組織。

草案也要求在法案生效後180天內，美國務卿應針對國務院指導對台關係包括「對台交往準則」等文件進行檢視，並應重新頒發供行政部門遵行的準則。

駐美代表處表示，在台灣關係法立法40週年，且中國意圖以「一國兩制」強加於台灣、公然破壞兩岸現狀及派遣戰機跨越台海中線進行挑釁之際，美聯邦眾院聯袂提出友台議案及決議案，意義非凡。對美國國會長久以來支持深化台美關係，力挺台灣捍衛主權、民主自由制度及台海安全的具體行動，誠摯感謝。