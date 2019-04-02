在地天然優勢 農林業混合經營林下經濟

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為讓國人暸解國內林下經濟對主林木的永續經營，林業試驗所自4月2日至24日將在台中世界花卉博覽會以「共享自然」為題，以「林下經濟」為展示項目，在外埔園區智農館參展。

什麼是林下經濟呢？林業試驗所表示，俗語說:｢靠山吃山，靠海吃海｣，對於老祖先時代來說，在森林裡從事農業活動是早已存在的事實，而現代此種混農林經營的方式，在基本生產資源緊缺的情況下，且強調山區住民的就業和經濟問題，而在森林裡進行林下種植、林下養殖及相關產品採集加工和森林地景等利用。

以林下養蜂為例，因所處的森林環境未受汙染，蜜粉源純淨，生產森林蜜等相關產品的品質是無庸置疑，當然其他作物亦是如此。所以山區住民可以利用在地天然優勢，獲得比平地農產品較大的利益。

林業試驗所訴求不影響上層主林木生長及下層林地不致裸露、且可永續經營之前提下，建立不同模式的林下經濟示範區，並針對目前已具備林下經濟型態之地區進行調查和研究，以期發揮林下經濟之生態、經濟、社會等多重效益。

這次在台中世界花卉博覽會展出是仿自然的方式，以森林圖像為背景，營造林下環境，擺設林下作物如台灣山茶、咖啡、金線連等，還有培養段木香菇的段木及林下養蜂的蜂箱，呈現｢林下經濟｣多元的面貌。

林業試驗所張彬所長補充，「林下經濟永續經營可行性之研究」計畫是由農委會林務局委託林業試驗所進行研究，該所在2018年提出可行性評估報告，作為林下經濟推動的科學基礎。而在維持森林植被、不施用除草、蟲藥劑及不使用化學肥料的原則下，林業試驗所已盤點出林下養蜂、山胡椒、金線連與段木香菇及木耳等4種林下經濟作業之技術規範及栽培手冊。

以林下養蜂為例，因所處的森林環境未受汙染，其蜜粉源純淨，生產森林蜜等相關產品品質是無庸置疑的。(照片由林業試驗所提供)