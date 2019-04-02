中國軍機越台海中線　美白宮國安顧問：軍事挑釁無法贏民心

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）美國白宮國家安全顧問波頓昨（1）日透過推特表示，中國的軍事挑釁無法贏得台灣人民的民心。他也強調《台灣關係法》及美國對台承諾是明確的。

兩架中國戰機31日上午飛越台灣海峽中線達12分鐘左右，國防部緊急派出軍機升空攔截並驅離。總統蔡英文、國防部、外交部及陸委會皆嚴正抗議，表示中國的行動是蓄意且挑釁的。

波頓（John Bolton）昨日在推特上表示，中國的軍事挑釁不但無法贏得台灣人民的民心，反而會增進世界各地珍惜民主的人們的決心。他並強調《台灣關係法》及美國的承諾是明確的。

►（畫面截取自波頓推特: https://twitter.com/AmbJohnBolton）

外交部隨後也轉貼該則推文並表示，「我們珍視您堅定的友誼及支持」。外交部指出，台灣有決心對抗對岸霸權任何魯莽的軍事作為，挑釁只會讓台灣人民更加堅強。

儘管台灣與中國間並未明文規範雙方不可侵犯台海中線，不過過去數十年間兩岸軍方都有不越過中線的默契。

美國在台協會（American Institute in Taiwan）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）昨日也表示，中國派出軍機越過台海中線是「片面改變現狀」，她呼籲北京應停止脅迫手段，並與台灣民選政府對話。