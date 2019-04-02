〈財經主筆室〉要壽險業少配股息惹怨　追根究底需從提振投資才有解

金管會主委顧立雄日前說，希望金融業（目標對準壽險業）少配發現金、多發股票股利，藉此做為厚實資本考量，此話一出引爆股民不滿，不只金管會電話被打爆，金融業股價也遭到波及而普遍下跌。顧立雄的擔心來自壽險業海外投資金額過於龐大，怕國際金融市場波動過大引發危機？這個擔心雖然沒錯，但追根究底壽險業資金大量出走海外真正原因，主要是國內投資低迷造成資金供過於求，惟有提振台灣投資需求，才能真正減少資金外流，端看政府能夠拿出什麼藥方。

台灣壽險業海外投資金額有多大？據統計，2015年底為10.1兆元，2018年底止增加至16.3兆元，占可運用資金比重達68.5%，一般國家比重普遍在10~20%，台灣堪稱全球之冠，據估算到今年2月底為止，金額將接近17兆元，曝露風險確令人擔心，顧主委「少發現金股利」說，也許就是被這愈來愈高的海外投資金額所嚇到。

國內壽險業為何資金如此眾多、海外投資之高？主要是台灣近年投資低迷，資金缺乏適合投資標的，很多民眾又不願把錢存在銀行，擔心物價上漲造成資產縮水，壽險業普遍又以高於銀行存款利率，由銀行理專及保險業務員大推儲蓄型保單來取代存款，讓資金在最近幾年大量湧入壽險業。台灣又長期處於低利率環境，政府又不願意讓壽險業過度著墨不動產，避免房價高漲引發民怨，對投資不動產設下許多限制，壽險業在國內投資管道受限下資金只能出走海外。

台灣近年產業轉型及升級似乎並不順利，經濟競爭力有逐年下降趨勢，產業投資呈現低迷、市場資金需求自然不高，供給明顯大於需求量下利率長期處於低檔，讓壽險業籌資相對容易，但台灣國內投資需求只要升高，就會有相對較高利率水準，資金也許就未必會流向壽險業，在投資環境升溫下，壽險業資金也未必流向海外，追根究底要解決這個問題，要讓台灣景氣轉佳、企業加碼投資意願升高，一切就回歸正常。

中國日前剛結束人大會議通過「外商投資法」，港澳台商都未被納入，台商經營成本及風險大增，都在找自己的生存之道，而據資誠會計師事務所最近公布企業領袖調查，涵蓋六大產業、245間公司的CEO，結果竟有近半數CEO缺乏信心，不看好2019年經濟，其中39%企業正將成長重心移到其它城市，逃跑跟轉型為台資企業的保命方式。

經濟部近日公布今年元月至今，總計通過審查24家廠商回台投資，總投資金額910億元，可望帶來9,000個本國就業機會，在中國台商積極尋找出路之際，台灣政府似乎可更積極加把勁，尤其要讓台灣本土企業短期內完成轉型或升級成功實屬不易，吸引台商大量回台投資不失是一個好的解決方式，不僅能增進台灣投資資金需求，有利經濟實力提升外，對於資金供給明顯大於需求的失衡狀況也可望稍為減緩，也許這樣能夠降低壽險業資金海外投資過大的風險。