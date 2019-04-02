國中廚藝好手齊聚東海高中 用在地食材做出午餐好菜

（台灣英文新聞）新北市教育局與東海高中1日辦理東海盃「 健康食育、在地樂活」廚藝競賽，邀請國宴主廚、 福容飯店行政總主廚暨東海高中餐飲科總顧問阿基師擔任本次在地食 材廚藝競賽裁判長，將環保惜福的食育觀念延伸到校園和家庭。

新北市教育局長張明文表示， 東海盃廚藝競賽的主題非常切合新北市推動在地食材、 惜食分享的理念，透過比賽切磋及阿基師的指導， 不僅可以讓學生的技術更臻成熟，更能夠培養職業品德， 只要能用認真的態度對待身邊的人事物，提煉自身的技術與心態， 未來的大師就是自己。

此次競賽分為美味營養午餐廚藝組及美味營養點心烘焙組， 設計具有創意健康與在地美味的營養午餐， 本次東海盃共有15所國中派出23組隊伍參賽， 並由福容大飯店行政總主廚鄭衍基(阿基師)、 實踐大學餐飲管理學系前系主任楊瓊花教授、 國寶級台菜主廚董清欽先生擔任評審。 透過競賽讓同學們思考如何運用在地食材， 烹調出美味又富創意的營養午餐料理，培養健康飲食之正確觀念， 使學生們對「健康食育、在地樂活」有更深入的認知，

阿基師以「逆進人生態度翻轉」為題演講時提到，生命如同作菜， 凡事要惜福惜緣，選擇新鮮的食材、不浪費、不過度烹飪、不過量， 就可以輕鬆料理出美味的食物，而人生也可以因為「珍惜」 而更有價值、更有福份。 烹飪食材要將專業技術與認真對待食材的心結合為一， 不要追求過度的調味裝飾，食以味為先，味以鮮為首，

新北市教育局推展健康飲食及惜食分享教育， 培養學生良好飲食習慣及感恩惜福的價值觀念， 已與東海高中連續多年合作辦理廚藝競賽，此次讓學生嚴選在地食材 ，設計出一系列健康的營養午餐及烘培點心， 提供營養豐富及講究衛生健康的廚藝作品， 並將成品食譜提供給新北市各級學校作為營養午餐之菜單設計參考項 目。