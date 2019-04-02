鱷魚潭輕旅行 小黑茶園喝好茶

（台灣英文新聞）春天的季節是適合全家大小一同踏青的日子， 位於石碇區的千島湖就是知名的旅遊景點， 其中一座島嶼因外型如同鱷魚趴在湖面上，因此又稱為鱷魚島， 而觀賞鱷魚島的最佳視野除了鱷魚潭的觀景台外， 另一個最佳觀賞位置就是「葉文鵬製茶廠」了， 因此出遊感受春天的氣息時，不妨來到葉文鵬製茶廠賞美景， 也品好茶。

位於石碇區的「葉文鵬製茶廠」現在由第三代主人葉文鵬先生經營， 皮膚黝黑現年52歲的葉文鵬，在地鄉親皆稱他為「小黑」， 早期從事餐飲業，當個總鋪師。葉文鵬小時候總是要協助家裡採茶、 炒茶，直到16歲那年踏進了臺北國賓飯店當學徒，當總舖師的12 個年頭跨足了果雕及廣東菜領域，28歲那年因不忍家人辛勞以及嚮 往山林中的清幽生活，決定返鄉做茶，一做就是20多年， 秉持著做什麼要像什麼的態度，從總舖師變身為茶農的角色的同時， 依然做出一手好茶。

葉文鵬製茶廠茶園栽培面積約2公頃，主要生產文山包種茶、 蜜香紅茶及東方美人茶等茶品，位於石碇區鱷魚潭旁的茶園， 是俯瞰石碇山水之美的好所在， 目前茶葉的販售管道主要在自家茶廠販售，葉文鵬表示， 覺得自己是個很幸運的人，雖然小時候有幫忙家裡做茶， 但也只是學到了基本工， 返鄉後靠著與現在的坪林區農會王成意理事長學習製茶技術、 各方面老師傅傳授的茶園管理等技巧，才能有今天的一切成果， 現在專心製茶，看著大家品嚐自己做得茶時， 那份成就感就是做茶辛勞最好的回報。

農業局表示，新北市茶產區都有自己的人文歷史， 在都市化的情況下，能夠保有這些具有歷史意義的瑰寶， 是新北市民的一大幸福，而自從市府推行「新北好茶」品牌後， 逐年輔導各茶產區舉辦各類製茶技術競賽，除了精進茶農製茶技術， 也期望能讓青年農民返鄉使在地老師傅的製茶技術得以保留或傳承， 假期中不妨來石碇的鱷魚潭看看山光水色，也到「葉文鵬製茶廠」 品杯好茶，順便帶盒茶贈送親朋好友，選購「新北好茶」品牌， 讓市府來為您把關，讓你不僅喝得安心， 也是給這些辛苦的做茶人最大的支持與鼓勵。