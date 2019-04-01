EAST END X 三得利 ROKU春之賞季節限定套餐

位於台北市東區 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居三樓的 EAST END，為全台第一間榮獲評選為亞洲50大酒吧的飯店型酒吧，同時也是 Design Hotels™ 國際級雞尾酒酒吧。獨具個性的風味調酒和陣容堅強的調酒師團隊，是國內、外調酒大賽的常勝軍。

2019年春季，擅長 Food Pairing 餐酒搭配的 EAST END 受邀參與三得利的《ROKU春之賞》期間限定套餐活動，首席調酒師 Sam Lin 以「六 ROKU日本頂級琴酒」的春季原料櫻花、櫻花葉為主題發想新品，獨家加入玄米茶，創作出「Spring Fever ROKU Gin & Tonic」琴通寧特調，完美結合茶香及櫻花香氛，並搭配 EAST END 特別設計的春之旬料理，季節限定套餐價NT$500+10%起，邀您以舌尖探尋春之美，於2019年4月1日至4月30日限時供應。

ROKU是三得利旗下頂級琴酒品牌，在日文裡代表著「六」，由六種經典的日本植物原料 — 櫻花、櫻花葉、煎茶、玉露、山椒、柚子皮製作而成。這些原料使著ROKU有別於傳統琴酒一般直接且強烈的口味，入口時香氣細緻、層次豐富。而 EAST END 首席調酒師 Sam Lin 以「期待」為理念，創作出「Spring Fever」特調，詮釋人們對於春天的到來、櫻花乍放的期待感受。

Sam Lin 獨家將玄米茶包浸泡在「ROKU」中，一入口是迷人的琴酒香氣，而後隨著冷泡的過程，玄米茶獨有的培炒茶香及「ROKU」中的多樣日本植物香氣漸漸散開，各個風味鮮明卻平衡交融，口感滑順、層次豐富，尾韻除了櫻花香還帶有山椒的辛香，完美演繹出春櫻初放的感動。

Food Pairing 餐酒搭配一向是 EAST END 調酒團隊的強項，此次搭配「Spring Fever ROKU Gin & Tonic」的「加拿大甜蝦與自製米香 」，以壽司的意象為發想，將200度油溫酥炸的米香作為基底，平放上加拿大進口甜蝦，再鋪上醃漬蘿蔔絲，最後點綴山葵美乃滋，一口吃下，米香和甜蝦共同綻放出新鮮和甜味，口感清爽、酥脆又綿滑。 此外，「慢烤章魚佐堅果甜椒醬」則帶來多層次的海鮮口感、經典的歐系沙拉「布拉塔起司、芝麻葉沙拉與季節水果佐松露醬」能嚐到蔬果原味，和「Spring Fever ROKU Gin & Tonic」中的柚香及水果鮮味相輔相成，彷彿百花齊放，就像人們迫不及待迎接的春天的到來，在口中無限釋放！

和EAST END 同樣隸屬華泰大飯店集團旗下的 333 RESTAURANT & BAR 也參與此次活動。位於 HOTEL QUOTE Taipei 內的 333 RESTAURANT & BAR 室內設計風格別出心裁，亮面錫製壓花板、鏽蝕鏡天花板與壁面裝飾、各式復古歐式家具，氛圍華麗豐富，多樣化的輕食、調酒，是台北 “late dining”的最佳去處。 調酒師以自製葡萄柚苦精及山椒通寧製作出「Bitter Love ROKU Gin & Tonic」，微微的山椒香氣混搭「ROKU」本身的香甜，尾韻的柑橘苦香又達成完美的和諧，佐上特別設計的 Barfood「舒肥鴨胸佐酪梨及柚子油醋」，將舒肥過的鴨胸搭配新鮮酪梨及柚子油醋，展現多層次的味覺感受，富含豐富油脂的酪梨與鴨胸共同帶出滑順的口感，演繹出春季細緻優雅的另一面貌，套餐價NT$460+10%起。