櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年3月29日累積開戶數為16,014,836戶，較3月22日累積開戶數16,016,410戶，減少1,574戶，減幅約0.01%。另本年3月29日現股當日沖銷累積開戶數為1,746,903戶，較3月22現股當日沖銷累積開戶數1,743,247戶，增加3,656戶，增幅約0.21%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年3月29日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,660戶較3月22日開戶數174,701戶，減少41戶，減幅約0.02%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至3月29日止日均值為317.44億元，總成交金額為 17,141.73億元，其中盤後定價交易金額為55.72億元。另本年度截至3月29日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為35.15%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為35.20%。

(二)本年度興櫃股票截至3月29日均值為9.83億元，總成交金額為530.94億元。

四、本年度上櫃有價證券截至3月29日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計609家，較上週(截至3月22日止)得為信用交易家數607家，增加2家。

(二)融資餘額為492.29億元，較上週(截至3月22日止)融資餘額489.66億元，增加2.63億元，增幅約0.54%。

(三)融券餘額為84,359張，較上週(截至3月22日止)融券餘額111,114張，減少26,755張，減幅約24.08%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.66%，較上週(截至3月22日止)之比例12.57%，增加0.09%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.39%，較上週(截至3月22日止)之比例0.38%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至3月29日止，累計營業天數56日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆4,904.71億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計102家532期，發行餘額為1兆7,903.48億元，較上週減少14億元。

(三)轉換公司債已上櫃計152家181期，發行餘額為1,295.95億元，較上週減少1.69億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家356期，發行餘額為9,186.91億元，較上週增加56億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計610期約1,666.57億美元，較上週增加1.93億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為11兆13,794.78億元，日均值為2,032.05億元，包含：

1.買賣斷交易1兆9,166.31億元，日均值為342.26億元，佔總成交金額比例為16.84%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆3,934.96億元，佔買賣斷成交金額比率為72.71%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為5,231.35億元，佔買賣斷成交金額比率為27.29%（包含政府債券3,772.15億元，日均值為67.36億元；普通公司債1,039.06億元，日均值為18.55億元；金融債券399.80億元，日均值為7.14億元；外國債券20.35億元，日均值為0.36億元）。

2.附條件交易9兆4,628.47億元，日均值為1,689.79億元，佔總成交金額比例為83.16%，其中等殖成交系統成交金額為694.78億元，佔附條件成交金額比率為0.73%。

(二)國際債券

買賣斷交易，以美元計價之成交金額為0.56億美元，以人民幣計價之成交金額為8.84億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.02億紐幣。 附條件交易，以美元計價之成交金額為27.51億美元，以人民幣計價之成交金額為43.14億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為642.5億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交642.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為799.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計496.62億元，本年度累計成交金額為120.04億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計784.26億元，本年度累計成交金額為209.10億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5068.44億元，本年度累計成交金額為384.5億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額784億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計482.55億元，本年度累計成交金額509億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計2.48億元，本年度累計成交金額17.34億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額1,360.8億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年3月29日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：770家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：6家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數7家(泰金-KY、勤崴、台生材、鈺太科技、雍智科技、萬年清、台康生技)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：0家

二、截至108年3月29日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：246家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：5家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家(啟坤)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：4家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年3月29日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：92家

(二)累計登錄創櫃板家數：149家

(三)當年度累計輔導家數：7家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年3月29日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,108家

五、截至108年3月29日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.3.31~108.4.6)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6731啟坤【台新、新光】 (108年4月3日)