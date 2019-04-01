研究：睡前少碰3C 睡的好有助於血糖控制

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內研究發現，多數的糖友自覺睡眠品質不佳；成大醫院癌症中心臨床心理師洪宜翔也提醒，睡眠與血糖控制息息相關！睡前30分鐘避免3C產品的光線刺激，維持昏暗的睡眠環境。

洪宜翔心理師表示，至少6成糖尿病患者自覺睡眠品質不佳，當患者主觀睡眠滿意度不佳，與血糖控制能力降低有關。此外，糖尿病患在沒有小睡的情況下，睡眠6-7小時者的血糖控制相較睡眠少於5小時者明顯較佳。因此，主觀睡眠品質與客觀睡眠時間對血糖控制都很重要。

洪宜翔心理師補充說明，要長期改善睡眠的品質，不能只依賴助眠藥物，生活習慣的調整其實也很重要，否則，當身體逐漸習慣藥物卻還是睡不著時，睡好覺似乎成為自己壓力的一部分，往往更會影響睡眠與血糖的穩定。

洪宜翔心理師說，改變生活習慣來幫助自己逐漸養成好的睡眠習慣，放鬆心情迎接每晚睡眠，將更能穩定血糖的控制，例如白天增加適度日照，睡前30分鐘避免3C產品的光線刺激，固定起床時間，白天維持適度活動與運動，且午睡不超過半小時。

睡前可聽放鬆音樂、喝溫開水、伸展操、腹式呼吸或冥想等，並避免從事過度刺激的活動，例如：激烈運動，看恐怖片等。若仍有睡眠困擾，除可透過醫師尋求藥物協助外，也可諮詢睡眠專長的臨床心理師，不要讓睡好覺反而成為自己的負擔。