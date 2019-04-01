愚人節不騙你！台師大教授發起「4199思憶久久」真心說愛你

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）愚人節不惡作劇！台師大教授夏學理發起「4199思憶久久」活動，不成文的邀請大家在今（1）日的早上或晚上的9點9分，向深愛的人表達思念之情，讓對方加倍感動。

適逢西洋愚人節，台師大表演藝術研究所所長夏學理，已於多年前發起「4199思憶久久」暖心行動，有別於西洋愚人節捉弄人的惡作劇，反而真摯的邀請大家在4月1日9點9分，無論早上或是晚上，都能向思念的人傳達思念之情，並讓這份情感綿延下去。

在不到10年的歲月裡，夏學理黑髮人送白髮人先後經歷外婆、姊姊、妹妹，以及父親過世，對他而言，一下子失去的太多也太早，也因此成為「4199思憶久久」活動初衷，讓此情可追朔到多年前，更可以流傳下去。

雖然遭逢家人離世等意外變故，夏學理卻依舊散發滿滿的正能量，深耕藝術領域且提拔後輩不落人後，他在擔任台師大表演藝術研究所教授時，便發起創意十足的「4199思憶久久」活動，並受到許多網友響應，紛紛製做成圖文並茂的圖片送給親友，或於臉書上分享心情。

聯合報導，夏學理指出，4月1日愚人節其實是個陋習，源自15世紀一段 「對異端處以極刑」的不光彩西洋史，時至今日，更因為愚人的藉口被濫用，導致層出不窮的重大事端。

夏學理說明，因為他不喜歡西洋41愚人的概念，所以創想了這個「思憶」節。網路時代的 「愚人」、「被愚」，太容易積非成是，不止損人、更常傷人。

正因為經歷過人生無常，夏學理更珍惜當下且樂於付出，很重視身教的他也讓女兒夏寧了解，即使生命裡有苦難與挫折，可以如何用樂觀的態度去面對，以及如何為家人付出關懷。

夏學理曾在部落格上分享，夏寧出生後不久，就面對著身邊親人接踵而來的生命變故，然而，這卻使得她更能具備較高的同理心、耐心與責任心，夏寧更是不負眾望的順利考取台大社工系。

天下報導，對夏學理而言，並不寄望夏寧長大後成為藝術家，或是一定要有多大的成就。他真正在意的是，「從小在她生命裡有那樣的美好經驗，等到她長大了，就會懂得用類似的心情去面對周遭所愛的人。」

夏學理說「4199思憶久久，中文的意境之美，是西方符號文化無可追趕的」，他相信，若我們在4月1日被反問：「是否真的思憶對方...」，而我們回答：「真心誠意，絕非愚弄」，對方一定會加倍感動。