〈時評〉為何沒人相信韓國瑜不選總統？

藍營許多支持者希望國民黨徵召高雄市長韓國瑜參選總統，連日來，韓國瑜一直表態說他不會參選，但外界始終不願意相信，恐怕除了國民黨內不死心外，其中一項主因是韓國瑜說過許多大話，選民早已司空見慣。

韓國瑜在上任前後，開出許多支票，不過，隨著他開始當家作主後，包括開發海洋石油、明星代言、香港賽馬會和F1賽車等，都陸續出現問題，也讓韓國瑜和他團隊的信用大打折扣。

因此，外界關心韓國瑜要不要選總統時，幾個月來，一直不願把話說死的韓國瑜，最近終於給了比較明確的答案，包括韓國瑜日前面對媒體追問時，詼諧自唱「我堅持不考慮2020」，後來，他自己主動在臉書發文說，「就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變。」

這些談話，無疑是韓國瑜直接或間接表明自己不選2020年總統，卻沒有人相信韓國瑜真的不選。因為，就在韓國瑜說出這些話的同時，他的幕僚又向媒體放話說，韓國瑜不會迴避該承擔的責任，還解釋韓國瑜唱「我堅持不考慮2020」是「誤會一場」。

畢竟，從韓國瑜團隊的記錄來看，推翻之前的說法，多數人也不會感到意外，而且韓國瑜的高人氣，似乎也沒有因為信用跳票而受到太多影響，更遑論韓國瑜親公開發言後，幕僚事後還幫忙詮釋一番，讓韓國瑜從不選，又變成願意承擔。

在虛虛實實之間，韓國瑜到底是否要選總統，目前仍是未知數，何況國民黨主席吳敦義不惜得罪黨內有意參選人，像是前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等人，卯足全力都要徵召韓國瑜，加上韓粉力拱，在宮廷勸進大戲下，一切就緒，只待韓國瑜一念之間的抉擇。

另方面，只要總統大選尚未正式登記截止之前，就算國民黨初選或經協調過後，第一時間不是推派韓國瑜上場，但以國民黨在四年前能演出「換柱」戲碼來說，韓國瑜一直保有機會，在這以前，誰能相信韓國瑜真的不選？