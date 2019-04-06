簡又新專欄 – 面對氣候變遷　觀看政府與民間企業的表現

為了落實《巴黎協定》，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）締約方於每年年底舉辦締約方會議（COP）。第24次締約方會議COP24於2018年底在波蘭舉行。本次會議依據《巴黎協定》訂定的相關內容進行協商，包括第四條的減緩、第六條減量合作、第七條的調適、第九條資金機制、第十三條透明度，以及第十四條的全球盤點等規定。

本次會議集結各國與NGO代表與會；台灣非政府組織如台灣永續能源研究基金會、環境品質文教基金會等皆出席並參與周邊會議。本會簡又新董事長主持其中兩場周邊會議，將我國企業永續成果與經驗分享給全球各界人士。

面對全球暖化與環境污染，先進國家與開發中國家都須負起責任。氣候變遷涉及層面相當廣泛、複雜程度相對提高，非單一國家可獨立解決，需全球共同合作商討解決之道。惟各國對於該議題認知不一以及國際政經局勢詭譎多變，相關議題未能於本屆會議中取得共識，僅能留待下次會議中商討。

身為地球一員的台灣，同樣面臨大量二氧化碳排放所導致的全球暖化威脅。據相關報告顯示，台灣在節能減碳上的努力在全球排名屬後段班。放眼亞洲地區，僅中國在節能減碳方面交出好成績，其他亞洲國家多數表現不佳。在台灣，二氧化碳排放已被視為空氣污染的一環，為亟須急迫解決的問題。二氧化碳主要排放源為發電業、工業、交通業、建築業與農業。過去台灣在談及二氧化碳排放時，多將矛頭指向燃煤發電，忽略交通業與建築業的排放。

減碳須從生活中做起，並進行產業調整，方能有所成效。惟台灣推廣電動車具一定難度，除電動汽車相關投資少外，電動機車及腳踏車的普及率仍低。其次，使用再生能源有助於減碳，不過具豐富再生能源的發電場域多屬海域，如何將再生能源導入電網並穩定供電將是關鍵議題。

氣候變遷不再是單純的環保、學術或技術問題，而是必須全面改變生活型態。從COP24會議中，可觀察出一些端倪，相較於10年前，永續發展已步入正軌並朝向好的方向邁進。2018年12月底亞洲企業組織(Enterprise Asia)舉辦的「2018國際創新峰會暨頒獎典禮」(International Innovation Summit and the International Innovation Awards 2018)，吸引來自30個國家、24個不同產業的160餘家企業報名參賽。頒獎典禮分成三類，第一是製造類、第二是服務類(解決問題)、第三是機構類(企業文化與經營)。在35家「2018國際創新獎」獲獎企業中，有10家是我國知名企業，可見臺灣企業在永續發展上的努力與成就。

相較於企業在節能減碳上的努力，政府減碳作為所需考量的面向較複雜。尤其，能源政策對國家經濟發展影響極大。對進口化石燃料依賴甚深的國家，不願見到石化燃料價格波動過大，對於中東與北非產油國家政局常多所顧忌。隨著再生能源發展與頁岩油開發技術的突破，各國更能追求能源的獨立與自主，進而減緩氣候變遷所造成的威脅。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出。