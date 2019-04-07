簡又新專欄 – 族群瀕危的大象　需要透過禁止象牙買賣加以保育

象牙需求攀升，象群數減少，若不正視這個問題，未來大象將有可能滅絕。不同於北極熊、北極狐狸擁有白色保護色皮毛，讓牠們避免於北極圈被人類追殺，大象體型龐大、行動不敏捷，容易成為獵捕目標。人類獵捕大象不是為了食肉，而只是為了取得象牙，因為象牙自古以來是作為一種社會地位崇高的象徵飾品。

大象為了保護自己，在物競天擇之下逐漸演化成不長牙。過去平均約有2~4%母象不長象牙，現在不長象牙的母象更攀升3%。東非莫三比克(Mozambique)國家公園裡，過去曾擁有約4,000頭大象，歷經棲息地的破壞及當地軍閥以象牙換取購買槍械所需經費，母象數量迄今僅剩下約200頭，其中高達51%母象沒有象牙，內戰後出生的母象，更高達32%沒有象牙，這一切都是生存演化的結果。南非一國家公園裡700餘頭母象中有98頭母象沒有象牙。對大象而言，象牙原大象是用以挖洞與防衛的重要功能，卻最終成為族群瀕危的導火線，隨著人類威脅劇增，大象已被迫演化不長牙以保命。

古代有兩大帝國最愛擁有象牙，一個是西方的大英帝國，另一個則是東方大清皇朝。除具象徵性意義外，還有作為牙雕、假牙、筷子及首飾等日常用品。綜觀非洲殖民歷史，一旦法國、英國等歐陸國家踏上非洲大陸，大象的生存就無法倖免於難。英國知名作家康拉德先生曾表示，「殘酷的象牙交易是帝國主義弄出來的。在非洲國家都很窮時，卻以此來剝削當地的原住民，讓他們自己催毀他們美麗的家園。這是史上人類良心事業上最下流的攪和」。1979年至1989年間，非洲37個國家裡，每年有75,000頭大象遭獵殺，當時的日本則是全球最大的象牙製品市場之一，佔全球總象牙銷售量約4成。

全球非法買賣名次中，第一名是毒品、第二名是假鈔、第三名是人口販買，第四名則是象牙。 Save The Elephant創辦人Iain Douglas-Hamilton 表示，大象擁有巨大的頭、龐大的身軀，在野外很容易被獵人看到。Douglas-Hamilton曾親眼目睹子彈穿過象頭、濺出大量的血，並將此景描述為世上最棲涼的景象。此外，也有不少大象保育人士遭受到不法份子殺害。

隨著華盛頓公約明訂禁止象牙作為國際交易買賣的產品，世界各國開始禁止象牙買賣。中國大陸從2018年1月1日起正式公告不得進行象牙買賣。英國在2018年年底也通過歷史上最嚴格的象牙法案，無論出產年份皆不可買賣，即使是百年骨董，如果觸法也一律銷毀，且犯法者會被處5年以上有期徒刑。後來法規則有些微調整放寬，1947年以前製成的象牙製品且象牙成分低於10%的產品可買賣；1975年以前象牙成分低於20%的象牙製骨董樂器可以買賣；1918年以前製造肖像的象牙製品可以買賣，以及已在博物館內陳列象牙產品才可以買賣等。法案通過後，英國象牙市場大受影響，整個產業結構被迫轉型；而香港則明訂2021年起禁止象牙買賣。

我國農委會於在2018年7月13日正式公告〈野生動物保育法施行細則〉第33條之3，規定自2020年1月1日起，終止現行國內「庫存象牙或象牙加工品」買賣許可，全面禁止象牙營利買賣，並且明定地方主管機關得廢止原同意買賣、在公共場所陳列或展示文件之條件，以進一步汰除非法店家及相關買賣行為。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使呼籲社會大眾，不要購買與使用象牙產製品，既不道德又破壞生態，也希望全體國民一同加入保育大象的行列。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出。