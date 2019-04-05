簡又新專欄 – 什麼是台灣永續價值指數?

「台灣永續價值指數」可作為投資台灣股票的參考指標，並鼓勵台灣企業邁向永續發展。

權威研究顯示，NGO提供的永續資訊來源受公眾信賴度排名第一，2019年1月底台灣永續能源研究基金會與國立台北大學商學院攜手合作，透過NGO與學術之獨立專業的角色共同發佈「台灣永續價值指數」(Taiwan Sustainability Index, TWNSI)，也已在德國指數公司Solactive平台的計算與協助之下同時在Reuters與Bloomberg正式上線。

台灣自2008年起開始推動永續發展，當時企業社會責任（Corporate Social Responsibility；CSR）尚未成熟，眾多人認為是來募款、找碴的，因此有許多負面想法，經由各種活動、獎勵、溝通以及舉辦競賽(如台灣企業永續獎)來鼓勵各企業的參與，台灣環保意識逐漸抬頭並快速成長，各公司的永續績效及表現大有進步，並於國際上已有優異表現，道瓊全球指數台灣的公司指數排第11名，彭博社資料顯示台灣公司的透明度排第七名。

隨著經濟快速成長各國企業陸續拓展國際市場、至國外建置廠房，陸續發生環境汙染、勞工運動的事件後，聯合國開始與各企業簽署聯合國全球盟約(The United Nations Global Compact)，包含人權、勞工、環保及反貪腐等領域約束企業，來解決環境問題及社會問題，並發展出企業社會責任報告，以經濟面、社會面及公司治理面撰寫CSR報告書。隨CSR報告書開始成形，銀行在貸款給企業後可經由評估該公司的企業社會責任，一方面減少投資風險、一方面訂定赤道原則予以規範欲貸款的企業。同時也引起保險公司的注意，並且也訂定相關規範以保障之。

聯合國發起各基金簽訂一個名為「聯合國責任投資原則(Principles for Responsible Investment，PRI)」的原則，如今該合約已高達60多兆美元。這是一套可在全球通行的架構，用以鼓勵投資法人在進行投資分析與行使所有權時，能納入當地環境及社會衝擊等檢驗標準，「投資者可以影響治理者」成了外國企業在投資其他企業的一種評估。投資者可透過CSR報告、第三方等方式去評估觀察企業的投資標準，其中三大原則分別為企業提供環保、社會及公司治理的議題(ESG)，整合至企業投資的決策和實務。

TWNSI評選兼具財務價值及永續價值之公司，入選的成分股皆須揭露前一年度永續績效，目前有40幾個成分股佔整體市場比重高達四成多，入選的公司都是致力永續發展的好企業，相當值得投資人與法人投資機構進行布局時聚焦關注。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出。