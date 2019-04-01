強化保種繁殖　雄性白犀牛犀奇遷居高雄壽山動物園　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）要看白犀牛就得到台北市立動物嗎?3月28日，六歲的雄性白犀牛「犀奇」已搬到高雄壽山動物園定居，擔綱繁衍子孫的重責大任。

台北市立動物園表示，「犀奇」是經多年努力成功繁殖的白犀牛，牠的父母「犀旺（父）」和「犀春（母）」都來自六福村野生動物園，也就是現在的六福村主題遊樂園。此番讓「犀奇」借殖到高雄壽山動物園，目的是希望牠能夠和31歲的雌性白犀牛「寶寶」成功配對，繼續為繁衍白犀牛族群而努力。

為了協助「犀奇」逐步進行食物轉換，台北市立動物園的保育員除了全程護送「犀奇」到高雄，出發之前還為牠準備便當。便當的內容有苜蓿草粒、麥片和50公斤的百幕達乾草等，都是「犀奇」平常吃慣的食物。接下來的幾天，會混合高雄壽山的尼羅乾草一起加入食物，讓牠儘早習慣新園區的飲食。

為了強化保種繁殖及動物福祉，北高兩市動物園在2016年2月17日共同簽署了保育合作備忘錄。台北與壽山兩所市立動物園多年來專業交流頻繁，不僅都是台灣動物園暨水族館協會的創始會員，過去雙方也曾交流大灰袋鼠、駱馬、伊蘭羚羊、北非髯羊、弓角羚羊、蒙古野馬、黑猩猩和臺灣黑熊等物種，更一起持續推動臺灣黑熊、石虎、穿山甲等本土物種的保育工作。

雄性白犀牛「犀奇」抵達高雄壽山動物園。(照片由台北市立動物園提供)