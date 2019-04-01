重回子宮！空氣建築「光影幻境」平靜內心　兩廳院藝文廣場展自4/21

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）英國的空氣建築團隊（Architecture of Air）打造「光影幻境」（Katena），帶來沈浸式裝置藝術展覽，外觀看似遊樂場繽紛，但實則為邀請大家進入展開深度的心靈之旅，展覽自2日起至21日止在兩廳院藝文廣場。

2019台灣國際藝術節（TIFA）定調「屬於每個人的嘉年華會」，邀請到英國的空氣建築團隊，搭建長42.5公尺，寬36.4公尺的巨大彩色裝置「光影幻境」，邀請大家進入此佔地約850平方公尺的建築，享受自然光影的變化藉此沈澱心靈。



「光影幻境」座落兩廳院藝文廣場上（圖/台灣英文新聞 Lyla）

「光影幻境」設計靈感取自大自然、幾何圖形，並深受知名建築師高第等人的啟發，使用大量的線條，室內空間則隨著光影的變化，自然光線穿透如同哥德式彩繪窗戶，讓觀眾可以或坐或躺的體會內心變化。

由線條、光影、色彩組成的「光影幻境」裝置藝術，空間內使用超過百條曲線，呼應著該作品的英文原名 Katena，其字源來自建築學中的「弧形垂曲線」（Catenary Curve），對於曲線的重視也與建築師高第的名言「直線屬於人類，曲線屬於上帝」不謀而合。

空氣建築團隊形容進入該作品的感覺，如同回到母親子宮裡溫暖，令人感到安心。該團隊創辦人Alan Parkinson則表示，希望人們不只是「佔據」或「捕捉」空間，而是多花一點時間「在」（being）空間裡。

另外，攝影愛好者也可以找尋喜愛的角落，拍攝極富意境的作品，主辦單位特別強調，場地內禁止孩童嬉戲、奔跑，並特別強調希望大家能身處當下，靜心感受作品帶來的啟發。

至今，「光影幻境」堪為該團隊的代表作品，融合不同文化風格的建築特色，從古典到當代當可見蹤跡，曾前往西班牙、法國、加拿大等國巡迴展出。更多詳情或購票資訊請前往兩廳院官網查詢。



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