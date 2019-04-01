新住民語文7國語言共備社群　新北市北新國小登場

「新住民語文7國語言共備社群」 於北新國小登場（圖/新北市教育局）
（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）針對今（2019）年8月新課綱新住民語納入課程，新北市教育局於昨（30）日在新店區北新國小辦理「新住民語文教學支援人員共備社群」始業式，由聘任督學吳順火校長等講授授課，從班級經營及學生參與等視角，分享如何達成有效教學。
昨日活動共有越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞等7國語文6個共備社群，近100名新住民語文教學支援工作人員、新住民語文輔導團員與教學視導人員共同參加，教育局特別邀請吳順火校長、鄭玉疊校長、吳淑芳校長、高元杰校長、潘慶輝校長及陳秋月校長等經驗豐富之聘督與校長的帶領，建構新住民語文教學支持網絡系統，協助教學支援人員精進教學，提升教學品質。
聘任督學吳順火校長表示：新北市從10年前的火炬計畫開始就推動新住民語文教學，歷經培訓教學支援人員，針對已在教學現場有經驗教師，進行共備社群培訓，為108新課綱啟動教學做好準備。
新北市政府教育局對於108學年度新住民語文教學，已經做好準備，自97學年度起設置新住民文教輔導科及輔導團，至今已累積推動超過十年的實踐經驗，包含105年度協助教育部編輯新住民語文學習教材七語126冊，及107年度設置新住民語文教育資源中心，積極辦理師資培訓、政策宣導及研擬共聘機制等，新北市率全國之先，有效促進新住民語文教學對話與協同學習的能量，實踐新課綱揭櫫「自發、互動、共好」的理念。
新北市政府教育局吳宜真科長表示，成立「新住民語文共備社群」為陪伴教學支援人員共同成長，期許有三項目標：一是建立夥伴關係，增進彼此對話，二是精進教學，相互專業增能，共為教學表率，三則是凝聚社群力量，研發語文教學補充教材，於新北市互惠外，更能推展至全國運用。
此次藉由始業式座談，一起為教學支援人員增能成長，也於座談會中頒發研習30小時證書予結業教師，期許未來新住民語文教學邁向更優質的課堂風景，讓教育夥伴的熱血與動能更加沸騰。