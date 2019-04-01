新住民語文7國語言共備社群　新北市北新國小登場

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）針對今（2019）年8月新課綱新住民語納入課程， 新北市教育局於昨（30）日在新店區北新國小辦理「新 住民語文教學支援人員共備社群」始業式， 由聘任督學吳順火校長等講授授課，從班級經營及學生參與等視角， 分享如何達成有效教學。

昨日活動共有越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓、 馬來西亞等7國語文6個共備社群， 近100名新住民語文教學支援工作人員、 新住民語文輔導團員與教學視導人員共同參加， 教育局特別邀請吳順火校長、鄭玉疊校長、吳淑芳校長、 高元杰校長、 潘慶輝校長及陳秋月校長等經驗豐富之聘督與校長的帶領， 建構新住民語文教學支持網絡系統，協助教學支援人員精進教學， 提升教學品質。

聘任督學吳順火校長表示： 新北市從10年前的火炬計畫開始就推動新住民語文教學， 歷經培訓教學支援人員，針對已在教學現場有經驗教師， 進行共備社群培訓，為108新課綱啟動教學做好準備。

新北市政府教育局對於108學年度新住民語文教學， 已經做好準備，自97學年度起設置新住民文教輔導科及輔導團， 至今已累積推動超過十年的實踐經驗，包含 105年度協助教育部編輯新住民語文學習教材七語126冊，及 107年度設置新住民語文教育資源中心，積極辦理師資培訓、 政策宣導及研擬共聘機制等，新北市率全國之先， 有效促進新住民語文教學對話與協同學習的能量，實踐新課綱揭櫫「 自發、互動、共好」的理念。

新北市政府教育局吳宜真科長表示，成立「新住民語文共備社群」 為陪伴教學支援人員共同成長，期許有三項目標： 一是建立夥伴關係，增進彼此對話，二是精進教學，相互專業增能， 共為教學表率，三則是凝聚社群力量，研發語文教學補充教材， 於新北市互惠外，更能推展至全國運用。

此次藉由始業式座談，一起為教學支援人員增能成長， 也於座談會中頒發研習30小時證書予結業教師， 期許未來新住民語文教學邁向更優質的課堂風景， 讓教育夥伴的熱血與動能更加沸騰。