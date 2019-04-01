新物種！五隻迷你青蛙現身東非馬達加斯加

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）世界有多大就會有許多意想不到的驚喜。國際研究團隊於上(3)月27日在「公共科學圖書館期刊」（PLOS One）發表新物種，牠們是五隻體長不超過指甲的微小青蛙。

國際研究團隊在位於東非馬達加斯加(Madagascar)找到這五隻新物種青蛙，第一隻學名「Rhombophryne proportionalis」是在該國北部發現，第二隻「Anodonthyla eximia」則是在東部，這二種的身長都介於11~12公釐。其他3種新誕生的物種「Mini」以法文同義詞命名，分別有Mini mum、Mini scule、及Mini ature。

德國慕尼黑大學生物學家Mark D. Scherz向法媒「Sciences et Avenir」表示，他很久以前就想要為馬達加斯加的青蛙或是爬蟲類取個有趣的名字，如今他有這個機會了。

這三個單字在法文裡，Minimum指最小量，最低值，最低限度、Miniscule指微小的，而Miniature是極小的，微型的。對於這樣的命名方式，該生物家說，很明顯，這在意識方面有很大幫助。人們顯然會很高興的看到科學家所產生的幽默感。

國家地理雜誌報導，這三隻兩棲動物只存在於馬達加斯加特定區域，在Mini中，體形最小的是Mini mum，只有8-10公釐；最大隻的是Mini ature有14.9公釐，約SD卡大小。國際研究團隊還發現Mini mum的分布範圍已縮減，加上同類數量較少，參與本研究的作者群建議，儘速將其列入極危物種名單。