新物種！五隻迷你青蛙現身東非馬達加斯加

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)世界有多大就會有許多意想不到的驚喜。國際研究團隊於上(3)月27日在「公共科學圖書館期刊」(PLOS One)發表新物種,牠們是五隻體長不超過指甲的微小青蛙。

國際研究團隊在位於東非馬達加斯加(Madagascar)找到這五隻新物種青蛙,第一隻學名「Rhombophryne proportionalis」是在該國北部發現,第二隻「Anodonthyla eximia」則是在東部,這二種的身長都介於11~12公釐。其他3種新誕生的物種「Mini」以法文同義詞命名,分別有Mini mum、Mini scule、及Mini ature。

德國慕尼黑大學生物學家Mark D. Scherz向法媒「Sciences et Avenir」表示,他很久以前就想要為馬達加斯加的青蛙或是爬蟲類取個有趣的名字,如今他有這個機會了。

這三個單字在法文裡,Minimum指最小量,最低值,最低限度、Miniscule指微小的,而Miniature是極小的,微型的。對於這樣的命名方式,該生物家說,很明顯,這在意識方面有很大幫助。人們顯然會很高興的看到科學家所產生的幽默感。

國家地理雜誌報導,這三隻兩棲動物只存在於馬達加斯加特定區域,在Mini中,體形最小的是Mini mum,只有8-10公釐;最大隻的是Mini ature有14.9公釐,約SD卡大小。國際研究團隊還發現Mini mum的分布範圍已縮減,加上同類數量較少,參與本研究的作者群建議,儘速將其列入極危物種名單。

Just published in @PLOSONE!! Meet Mini, the newest genus of frogs from Madagascar!! With three new species: Mini mum, Mini scule, and Mini ature, because I am HILARIOUS. https://t.co/7iPKJPBkId#MiniFrogs #NewSpecies #Miniaturisation #science pic.twitter.com/hAwjfuJlA3