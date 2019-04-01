林志玲慈善捐款砸破億　意外曝光驚人身價

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）台灣名模林志玲日前到香港出席剪綵活動，身穿白色短裙洋裝身材相當火辣，她目前花了上千萬人民幣幫助兒童，被問到感情問題時，她笑說男人不敢接近自己，的確需要挪時間與人約會。

綜合媒體報導，44歲林志玲日前到香港站台剪綵活動，她表示目前花了上千萬人民幣幫助兒童，身家幾乎只剩一半，意外曝光財產。

據香港《蘋果日報》報導，被問到投注公益的金額，林志玲坦言目前已達人民幣8位數字，至於數字則不好意思透露，接著被追問是不是已經花了一半積蓄，她也坦承的確有。林志玲透露，接下來因為已經有10所宿舍完工，也會花更多時間到山區探訪小朋友。

林志玲近年投身中國慈善，經常到山區探訪特殊病童，甚至以個人名意砸8位數人民幣，在四川、雲南、貴州、南京、寧夏等地興建10間宿舍，預計會再蓋2到4間回饋社會，林志玲希望能透過自身的力量散發正能量，「最開心是看到小朋友做完手術、接受特殊教育後有改變」。

至於感情狀態，林志玲笑說：「時間還是要騰出來的，努力空出時間。」她坦言目前還沒有對象，「我覺得男生好像都不太接近我，可能是因為我身處演藝圈，大家覺得我很複雜，其實我很單純。」而另一半的條件，林志玲只希望能夠相處愉快。