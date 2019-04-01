美麗信花園酒店 整個四月 雨林餐廳推出《Colorful Monday》

星期一上班好無力，總是心情不美麗嗎? 用美食療癒身心靈是最簡單有力的方法了，美麗信花園酒店感受到嘉賓們週一的憂鬱，貼心推出《Colorful Monday》限時回饋優惠，讓您的MONDAY再也不BLUE！

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳於四月份的每個星期一，推出《Colorful Monday》限時回饋專案，每周一不分午晚間時段，每位成人只要NT$550+10%(平日午間原價780+10%、平日晚間原價NT$880+10%) ；六歲至十二歲孩童，每位NT$350+10%。難得推出的繽紛好康專案非吃不可，美味佳餚饗宴予饕客身心無比喜樂滿足，忘卻現實種種煩惱，只憶味蕾感動，敬邀嘉賓呼朋引伴洗去＂Blue Monday”的標籤。

美麗信一樓雨林繽紛百匯自助餐廳，現正上檔的餐飲美食【春食節氣˙茗饌豪邁饗宴】涵蓋各式佳餚，平日餐期各式特色美麗茗饌，包括爐烤稻香美國牛、奶香義式鮭魚海膽醬、玫瑰花茶烤羊排、茶梅紅酒燉豬肋排、綜合生魚片、貴妃鮑角、藍蟹等等，壽司手卷區提供炙燒鮭魚抹茶握壽司、紅玉茶梅軟殼蝦壽司等綜合壽司盤，還有蟹肉、鮮蝦、蝦卵等手卷。

中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧，精選湯品有御膳蛤蜊蒜頭雞湯、奶香客家擂茶濃湯等，還有時令鮮果、哈根達斯冰淇淋、西班牙La Menorquina冰淇淋、多款手工冰晶甜點、現榨蔬果汁、飲品、咖啡及茶等無限享用。