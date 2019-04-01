台北喜來登SUKHOTHAI【漾彩盛泰】

漫天拋灑的清涼水花，蕩漾著蘭花幽幽馨香，喧騰四月人們互相潑水嬉戲獻上祝福，水裡流動著歡聲笑語，為整座城市佈出一道道亮麗彩虹，大街小巷遍佈著各式庶井美味，從早至晚瀰漫著屬於「泰國」的誘人香氣，凝聚成萬種風情的泰味魅力。

台北喜來登SUKHOTHAI泰式餐廳於4月4日(四)至5月12日(日)期間推出【漾彩盛泰】潑水節限定料理，擅以細膩宮廷手藝詮釋家鄉風味的傳奇泰廚許雪莉(Ms. Rapeeporn Sillapakit)，將隱身各地的代表性料理餐桌重現，從北至南的人文風土孕育出多元飲食內涵，匯集泰北著名發酵冷菜「涼拌泰式酸肉」、東北依善(Isan)重味燒烤「炒米豬肋排搭炸糯米」、泰中曼谷宮廷御膳「涼拌酸辣牛肉」、臨海泰南的海鮮熱炒「蝦醬皇帝豆炒大蝦」、道地街邊必吃的「碳烤蕉葉沙嗲」、「紅咖哩椰漿麵」，與傳遞祝福的甜點「金沙芋頭湯圓花」、「三色甜糯米」、「皇品金絲燕窩盅」。

此外，以泰菜元素為啟發特別打造全新佐餐調飲激盪味蕾，酸辣誘人的「香檸魚湯」與蕉香甜蜜的「鳳梨娜娜」，當夜幕低垂微醺小酌一番，恣意沈浸在慵懶南洋風情。每週五晚間邀請傳統宮廷古典舞蹈表演，華麗優雅的舞步領您置身於皇室殿堂，凡點用2道以上潑水節料理，即可獲得evian x inès longevial 2019限量紀念瓶，數量有限，贈完為止；加碼歡慶潑水節，台北喜來登大飯店Facebook粉絲專頁推出精彩好禮抽獎，拍照上傳抽餐飲禮券等多項好禮。